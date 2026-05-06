Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen ve Türkiye’nin kıtalararası hipersonik balistik füze sistemi olarak tanıtılan YILDIRIMHAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında kamuoyuna sunulmuştur. Sistem, savunma sanayiinde ileri teknoloji kapasitesinin bir göstergesi olarak aktarılmaktadır. Peki, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan'ın özelikleri neler, kim yaptı? Yıldırımhan füzesinin menzili ne kadar? Detaylar...

TÜRKİYE’NİN İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZESİ YILDIRIMHAN’IN ÖZELİKLERİ NELER?

YILDIRIMHAN’ın teknik özellikleri kapsamında hipersonik hız kabiliyeti öne çıkmaktadır. Sisteminin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabildiği ifade edilmektedir. Bu hız kapasitesinin mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme potansiyeli ile ilişkilendirildiği belirtilmektedir.

Füzenin yakıt yapısına ilişkin açıklamalarda sıvı nitrojen tetroksit bazlı bir sistem kullanıldığı ve dört roket motoru ile tahrik edildiği bilgisi yer almaktadır. Bu yapı, uzun menzilli görev profillerine uygun bir tahrik sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Taşıma kapasitesi açısından YILDIRIMHAN’ın 3.000 kilogramlık patlayıcı yük taşıyabildiği ifade edilmektedir. Bu özellik, sistemin benzer sınıftaki füzelere göre farklılaştığı teknik unsurlar arasında gösterilmektedir.

Sistemin yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonu ile hedefe ulaşabildiği ve bu durumun erken uyarı ile önleme sistemlerini zorlaştırdığı aktarılmaktadır. Bu yönüyle modern harp doktrinleri kapsamında stratejik bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.

YILDIRIMHAN FÜZESİNİN MENZİLİ NE KADAR?

YILDIRIMHAN füzesinin menzili hakkında paylaşılan teknik verilerde 6.000 kilometreye ulaşabilen bir kapasite bulunduğu ifade edilmektedir. Bu menzil, sistemin geniş bir coğrafi alanı kapsayabilecek stratejik etki oluşturduğu şeklinde açıklanmaktadır.

Verilen menzil bilgisi doğrultusunda Avrupa’nın büyük bölümü, Orta Doğu’nun tamamı, Afrika’nın geniş kesimleri ve Asya’nın bazı bölgelerinin kapsama alanı içinde değerlendirildiği aktarılmaktadır. Bu durum, sistemin kıtalararası sınıfta ele alınmasına neden olan temel unsurlar arasında gösterilmektedir.

YILDIRIMHAN FÜZESİNİ KİM YAPTI?

YILDIRIMHAN füzesinin Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirildiği açıklanmıştır. Sistem, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında tanıtılmıştır.