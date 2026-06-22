Türkiye’nin gruptan çıkma şansı var mı, Türkiye Dünya Kupası'ndan kesin elendi mi? Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali yok mu?

A Milli Takım’ın gruptan çıkma ihtimali, son maçların ardından en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’nda devam edip edemeyeceği, puan durumu ve rakiplerin sonuçlarına bağlı olarak şekillenirken, taraftarlar olası senaryoları yakından takip ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FIFA tarafından yapılan kural değişikliği, grup aşamasındaki puan hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Normal averaj sisteminin yerine ikili averajın getirilmesiyle birlikte A Milli Futbol Takımı’nın gruptan çıkma ihtimali matematiksel olarak büyük ölçüde zorlaştı.

FIFA GRUPLARDA İKİLİ AVERAJ SİSTEMİNE GEÇTİ

Yeni düzenlemeye göre, gruplarda iki takımın aynı puana sahip olması durumunda genel averaj yerine öncelikle ikili maç sonuçları dikkate alınıyor. Bu sistem, takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki sonuçları daha kritik hale getirirken, grup dengelerini de tamamen değiştirdi.

TÜRKİYE İKİ RAKİBİNE DE KAYBETTİ

A Milli Takım, grup aşamasında hem Avustralya hem de Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerle büyük bir dezavantaj yaşadı. Yeni kurala göre ikili averaj öncelikli olduğu için, Türkiye’nin rakipleriyle olan doğrudan maçlarda puan alamaması gruptaki sıralamayı doğrudan etkiledi.d