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Türkiye'de saatlerin neden geri alınmadığı ve kış saati uygulamasının ne zaman kaldırıldığı, her yıl merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye, 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçerken yıl boyunca GMT+3 zaman dilimini kullanmaya başladı. Bu uygulama kapsamında saatler geri alınmıyor ve kış saati uygulamasına geçilmiyor. Peki, Türkiye'de saatler neden geri alınmıyor? Kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Detaylar...

TÜRKİYE'DE SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

Türkiye'de saatler, kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle geri alınmıyor. 2016 yılında başlatılan uygulamayla birlikte Türkiye'de yıl boyunca GMT+3 (UTC+3) zaman dilimi kullanılıyor. Böylece yaz ve kış dönemlerinde saat değişikliği yapılmıyor.

Kalıcı yaz saati uygulaması, Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla hayata geçirildi. Uygulamayla Türkiye genelinde saatlerin yıl boyunca aynı zaman diliminde sabit tutulması benimsendi.

Türkiye'nin saat uygulamasına ilişkin düzenlemede, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı temel alındı. Daha sonra 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalması kesinleştirildi.

Bu doğrultuda Türkiye'de yaz saati uygulaması devam ediyor. Saatlerin geri alınmasını öngören kış saati uygulamasına geçilmediği için 2026 yılında da mevcut uygulama esas alınıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

Türkiye'de kış saati uygulaması 30 Ekim 2016 tarihinde kaldırıldı. Bu tarihten itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçilerek saatlerin yıl boyunca aynı zaman diliminde kullanılması benimsendi.

Uygulama, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başlatıldı. 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Türkiye'nin yıl boyunca GMT+3 (UTC+3) zaman diliminde kalması karara bağlandı.

Söz konusu düzenlemeyle Türkiye'de saatlerin mevsimsel olarak ileri veya geri alınması uygulaması sona erdi. Gün ışığından daha fazla yararlanılması amacıyla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında Türkiye, yıl boyunca aynı zaman dilimini kullanmaya devam ediyor.