Türkiye'de saatler geri alınacak mı 2026? Saatler bu yıl geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

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Türkiye’de kış saati uygulaması ve 2026 yılındaki saat değişikliği takvimi yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkelerinde saatlerin geri alınacağı tarih yaklaşırken Türkiye’de mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Saatler bu yıl geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Detaylar...

TÜRKİYE'DE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa ülkelerinde kış saatine geçiş için hazırlıklar yapılırken Türkiye’de saat değişikliği uygulanmayacak. Mevcut düzenleme kapsamında Türkiye, yıl boyunca ileri saat uygulamasını sürdürecek.

Türkiye, 2016 yılından bu yana saatlerini sonbaharda 1 saat geri almıyor. Bu uygulama nedeniyle ekim ayının son pazar günü geldiğinde de Türkiye’de saatler değiştirilmeyecek. Ülkede GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya devam edecek.

SAATLER BU YIL GERİ ALINACAK MI?

2026 yılında saatlerin geri alınıp alınmayacağı sorusunun yanıtı, ülkelere uygulanan saat düzenlemelerine göre değişiyor. Türkiye’de bu yıl saat değişikliği yapılmayacak. Avrupa ülkelerinde ise yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatler 25 Ekim 2026 Pazar günü 1 saat geri alınacak.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa’da 2026 yılı kış saatine geçiş tarihi 25 Ekim Pazar olarak belirlendi. Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatler 1 saat geri alınacak. Avrupa Birliği’nin saat değişikliği takviminde de 2026 yaz saati döneminin 25 Ekim’de sona ereceği belirtiliyor.

Avrupa’da yaz saati uygulaması mart ayının son pazar günü başlıyor, ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu takvim doğrultusunda 2026 yılında ekim ayının son pazar günü olan 25 Ekim’de saat değişikliği yapılacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Kış saati uygulaması, yılın belirli dönemlerinde saatlerin geri alınması ve yaz saati uygulamasının sona ermesi esasına dayanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişikliği sistemi uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaz saati dönemi mart ayının son pazar günü başlıyor ve ekim ayının son pazar günü sona eriyor.

Avrupa Birliği’nde yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılması daha önce gündeme geldi. Ancak mevcut sistemin değiştirilmesine ilişkin nihai karar alınmadığı için mevsimsel saat değişikliği uygulaması sürüyor.

İngiltere, Norveç ve İsviçre de yılın belirli dönemlerinde saatlerin ileri veya geri alındığı ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerdeki saat değişiklikleri, Türkiye ile aralarındaki zaman farkının yılın farklı dönemlerinde değişmesine neden oluyor.

Türkiye ise 2016 yılından bu yana yıl boyunca ileri saat uygulamasını sürdürüyor. Bu nedenle Avrupa’da kış saatine geçildiğinde Türkiye’de saatler geri alınmıyor ve GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya devam ediliyor.