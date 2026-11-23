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İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın bulunduğu bölge tespit edilirken, ekipler hayvanı sağ olarak yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz yakalandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Peki, Sarıyer'deki aslan bulundu mu, nereden kaçtı? Türkiye'de aslan var mı? Detaylar haberimizde.

SARIYER'DEKİ ASLAN YAKALANDI MI?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen ve aslan olduğu değerlendirilen hayvan henüz yakalanmadı. 23 Kasım sabahı itibarıyla arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği, 22 Kasım akşamı saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığını açıkladı. İhbarın ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, hayvanın bulunduğu alanı tespit etti. Valilik, aslanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda hayvanın yerinin belirlendiğini, uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekibin yakalama çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

SARIYER'DEKİ ASLAN NEREDE GÖRÜLDÜ?

Aslan görüldüğü yönündeki ihbar, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanı tespit etti.

İlk incelemelerde hayvana ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları genişletildi. Bölgeye termal kameralı ekipler sevk edildi. Ormanlık alanda yürütülen tarama sonucunda hayvanın bulunduğu bölge belirlendi.

SARIYER'DEKİ ASLAN NEREDEN KAÇTI?

Sarıyer'de görülen hayvanın nereden geldiği ve kime ait olduğu konusunda henüz resmi makamlar tarafından kesin bir açıklama yapılmadı.

Bazı haberlerde hayvanın bölgedeki müstakil evlerden birinden kaçmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi. Ancak bu ihtimal henüz resmi olarak doğrulanmadı. Hayvanın hangi koşullarda beslendiği veya bulunduğu yerden nasıl çıktığı da netlik kazanmadı.

TÜRKİYE'DE ASLAN VAR MI?

Aslanlar günümüzde doğal yaşam alanları bakımından ağırlıklı olarak Sahra Altı Afrika'da bulunuyor. Asya'da yaşayan son aslan popülasyonu ise Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Gir Ormanı çevresinde yer alıyor. Türkiye'de günümüzde doğal ortamda yaşayan yerleşik bir aslan popülasyonu bulunmuyor.

Bununla birlikte aslanlar Türkiye'de hayvanat bahçeleri ve özel bakım alanlarında görülebiliyor. Anadolu'da geçmişte yaşayan Asya aslanlarının soyunun ise 13. yüzyılda tükendiği tahmin ediliyor.