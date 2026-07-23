Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYNEK FİNAL) Türkiye Kanada voleybol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Filenin Sultanları, turnuvanın çeyrek final aşamasında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Kanada voleybol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesi voleybolseverlerle canlı olarak buluşacak.

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Milli takımın turnuvadaki önemli karşılaşmalarından biri olan bu mücadele, televizyon ekranlarının yanı sıra TRT Spor yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDE İZLENİR?

2026 Voleybol Milletler Ligi’nde oynanacak Türkiye-Kanada voleybol maçı, resmi yayıncı kuruluş olan TRT Spor tarafından canlı olarak ekranlara getirilecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler, mücadeleyi TRT Spor televizyon kanalı üzerinden izleyebilecek. Ayrıca TRT’nin dijital yayın seçenekleri üzerinden de maç yayını takip edilebilecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYNEK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile Kanada arasındaki 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçı, 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de oynanacak.

Karşılaşmanın adresi ise East Asian Games Dome olacak. Türkiye ile Kanada, VNL çeyrek final turunda yarı final bileti için mücadele edecek.