Türkiye Uluslar Ligi Ligi kura çekimi, ne zaman saat kaçta?

A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek Türkiye Uluslar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. "Türkiye Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, futbolseverler kura çekiminin yapılacağı tarih, saat ve canlı yayın bilgilerini yakından takip ediyor. UEFA tarafından düzenlenen kura çekimine ilişkin merak edilenler haberimizde…

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Uluslar Ligi kura çekimi için yayın bilgileri netleşti. Organizasyon, Türkiye'de tabii Spor 6 ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kura çekimini takip etmek isteyen izleyiciler, dijital platformlar aracılığıyla etkinliği anbean izleme şansı yakalayacak.

TABİİ SPOR 6 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, tabii platformunun web ve uygulama servisleri üzerinden izlenebiliyor. Uydu veya kablolu yayın yerine dijital erişim sunulması, kullanıcıların mobil ve masaüstü cihazlardan rahatça izleme yapmasına olanak tanıyor.

UEFA.TV CANLI YAYIN SEÇENEĞİ

Kura çekimini canlı izlemek isteyenler için bir diğer alternatif ise UEFA.tv olacak. UEFA'nın resmi dijital platformu olan UEFA.tv, etkinliği şifresiz olarak web üzerinden yayınlayacak. Herhangi bir yayın ücreti olmadan kura çekimini takip etmek mümkün olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunda dengeleri belirleyecek bu organizasyon, milli takımların rakiplerini öğrenmesi açısından büyük önem taşıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen kura çekimi, saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, belirlenen saatte tabii Spor 6 ve UEFA.tv üzerinden canlı yayını takip edebilecek.