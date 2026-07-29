Türkiye Slovenya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye Slovenya voleybol maçı kaç kaç bitti?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Çin'in Ningbo kentinde oynanan kritik mücadelede yarı finale yükselme hedefiyle parkeye çıkan Filenin Efeleri, organizasyondaki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın ilk seti devam ederken voleybolseverler Türkiye Slovenya voleybol maçı kim kazandı? ve Türkiye Slovenya voleybol maçı kaç kaç bitti? sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Türkiye ile Slovenya arasındaki mücadele henüz tamamlanmadı.

Karşılaşma devam ettiği için maçın kazananı henüz belli olmadı. Çin'in Ningbo kentinde oynanan mücadelede iki takım da yarı finale yükselmek için parkede mücadele ediyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL lig aşamasını başarılı bir performansla tamamlarken, Slovenya ise 10 galibiyet ve 26 puanla organizasyonu üçüncü sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Slovenya arasında oynanan VNL çeyrek final karşılaşması henüz sona ermediği için maç sonucu kesinleşmedi.

Maçın ilk seti oynanırken skor şu şekilde:

Türkiye-Slovenya: 0-1 (2.SET OYNANIYOR)

Türkiye 21-25 Slovenya (İLK SET SONUCU)