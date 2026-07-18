2026 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden Filenin Efeleri, organizasyonun 3. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvadaki üçüncü maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Slovenya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye-Slovenya voleybol maçı canlı nereden izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak 2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşması, voleybolseverlerle canlı olarak buluşacak. Filenin Efeleri’nin Slovenya karşılaşması TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Slovenya voleybol maçı, canlı yayın seçenekleriyle takip edilebilecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen voleybolseverler mücadeleyi TRT Spor ve S Sport kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri ile Slovenya arasındaki 2026 Voleybol Milletler Ligi mücadelesi, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da oynanacak.

FİLENİN EFELERİ VNL 2026’DA YOLUNA GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. haftasında başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Turnuvanın ilk maçında Sırbistan ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini set vermeden mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yaptı.

Milliler, ikinci maçında ise Ukrayna karşısında zorlu bir mücadele verdi. Setlerde 2-0 geriye düşen Türkiye, mücadeleden kopmadı ve etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirerek karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Karar setinde üstünlüğünü ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.