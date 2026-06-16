Türkiye Senegal'i yendi mi, Türkiye Senegal'i ne zaman yendi, Türkiye Senegal maçı kaç kaç bitmişti?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası serüvenini hatırlayan futbolseverler, "Türkiye Senegal'i yendi mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye'nin yarı finale yükselmesini sağlayan tarihi Senegal karşılaşması, yıllar geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Peki Türkiye-Senegal maçı ne zaman oynandı ve mücadele kaç kaç sona erdi? İşte merak edilenler.

TÜRKİYE SENEGAL'İ YENDİ Mİ? TARİHE GEÇEN MAÇIN SKORU VE DETAYLARI

Türkiye Senegal'i yendi mi, Türkiye Senegal'i ne zaman yendi ve maç kaç kaç bitti soruları, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türk futbol tarihinin unutulmaz başarılarından biri olarak gösterilen mücadelede A Milli Takım, Senegal karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nda tarih yazmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası serüvenini hatırlayan futbolseverler, Türkiye'nin yarı finale yükselmesini sağlayan tarihi Senegal karşılaşmasının detaylarını merak ediyor. İşte Türk futbolunun en önemli zaferlerinden biri olarak kabul edilen maçın hikayesi.

TÜRKİYE SENEGAL MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

Türkiye ile Senegal, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Mücadele, 22 Haziran 2002 tarihinde Japonya'nın Osaka kentinde oynandı.

Her iki takım da turnuvada gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekerken, yarı finale yükselecek ekibi belirleyecek karşılaşma büyük heyecana sahne oldu.

TÜRKİYE SENEGAL'İ YENDİ Mİ?

Evet, A Milli Futbol Takımı Senegal'i mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. Zorlu geçen mücadelede iki takım da normal sürede gol bulamadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında gelen gol ise Türk futbol tarihine altın harflerle yazıldı.

TÜRKİYE-SENEGAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Senegal arasında oynanan çeyrek final mücadelesi, A Milli Takım'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Uzatma dakikalarında atılan altın gol sayesinde Türkiye adını son dört takım arasına yazdırdı.

O dönem uygulanan altın gol kuralı nedeniyle golün ardından karşılaşma hemen sona erdi ve Türkiye yarı finale yükselen taraf oldu.

TARİHİ GOLÜ İLHAN MANSIZ ATTI

Karşılaşmanın 94. dakikasında Ümit Davala'nın pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Mansız, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Bu gol sadece maçın sonucunu belirlemekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarılarından birinin kapısını açtı.

İlhan Mansız'ın attığı altın gol, Türk futbol tarihinin unutulmaz anları arasında yer almayı sürdürüyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZDI

Senegal galibiyetinin ardından yarı finale yükselen Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak tarihinin en büyük uluslararası başarısına imza attı. A Milli Takım'ın Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen turnuvadaki performansı, Türk futbolunun en parlak dönemlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.

Türkiye'nin Senegal karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, aradan geçen yıllara rağmen futbolseverler tarafından unutulmayan tarihi zaferlerden biri olmaya devam ediyor.