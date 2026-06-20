Türkiye Paraguay MAÇ ÖZETİ İZLE! Türkiye Paraguay maç özeti nereden, nasıl izlenir?

Türkiye Paraguay maç özeti izle! 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşma, erken gelen gol ve kaçan net fırsatlarla futbolseverlerin dikkatini çekti. Maçın henüz 2. dakikasında Paraguay’ın bulduğu gol skoru belirlerken, A Milli Takımımız yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Peki, Türkiye Paraguay maç özeti nereden, nasıl izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın Paraguay ile oynadığı karşılaşma, erken gelen gol ve kaçan fırsatlarla dikkat çekti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise karşılaşmanın geniş özet görüntülerine nereden ulaşılabileceği oldu.

Türkiye’de 2026 Dünya Kupası’nın tek resmi yayıncısı olan TRT, maçın ardından özet görüntüleri kısa süre içinde dijital platformlarda erişime açmaktadır. Özellikle karşılaşmanın bitimiyle birlikte tüm goller, kritik anlar ve VAR incelemeleri geniş özet formatında yayınlanmaktadır.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇ ÖZETİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Türkiye – Paraguay maç özetini izlemek isteyen futbolseverler için resmi ve güvenilir platformlar TRT çatısı altında toplanmıştır. Maç sonrası içeriklerin yayınlandığı başlıca kaynaklar şunlardır:

TRT Spor YouTube Kanalı:

Maç bittikten kısa süre sonra yaklaşık 10 dakikalık geniş özet, goller ve önemli pozisyonlar yayınlanmaktadır.

tabii Platformu:

TRT’nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden maçın tamamı ve özet görüntüleri Full HD kalitesinde izlenebilir. Kullanıcılar “Spor” kategorisi üzerinden karşılaşmaya erişim sağlayabilmektedir.

TRT Spor ve TRT Haber TV Yayınları:

Gün içinde yayınlanan spor bültenlerinde maçın kritik anları, goller ve önemli pozisyonlar tekrar tekrar ekranlara getirilmektedir.

Bu yayın kanalları dışında paylaşılan içeriklerin resmi olmayabileceği ve güvenilirlik açısından TRT kaynaklarının tercih edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

2026 Dünya Kupası grup aşamasında oynanan Türkiye – Paraguay karşılaşması, erken gelen golle şekillendi. Mücadelede Paraguay, henüz 2. dakikada Galarza’nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın geri kalan bölümünde Türkiye zaman zaman etkili ataklar geliştirse de skor üretmeyi başaramadı. Özellikle Mert Müldür’ün kafa vuruşunda topun iki direğe çarpıp oyun alanına geri dönmesi, maçın en kritik kaçan fırsatlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında ise Paraguaylı oyuncu Almiron, VAR incelemesi sonucunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Buna rağmen Türkiye skora denge getiremedi ve mücadele 1-0 Paraguay üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, grupta puansız kalarak üst tura çıkma şansını kaybetti. Paraguay ise aldığı galibiyetle önemli bir avantaj elde etti.