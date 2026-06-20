Türkiye Paraguay maç kadrosu: Türkiye Paraguay ilk 11'ler açıklandı mı?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki kritik ikinci maçına hazırlanırken gözler Türkiye Paraguay maç kadrosu ve karşılaşmanın ilk 11 tercihleri üzerine çevrildi. Avustralya karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından milliler, Paraguay karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak grupta yeniden denge kurmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Paraguay ilk 11'ler açıklandı mı? Detaylar...

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇ KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nda Paraguay maçı öncesi en dikkat çeken gelişme, kadroda herhangi bir eksik oyuncunun bulunmaması oldu. Teknik heyetin elinde tam kadro seçenek bulunması, Montella’nın özellikle hücum ve orta saha kurgusunda geniş bir rotasyon imkânı elde etmesini sağlıyor.

Türkiye’nin turnuva performansına bakıldığında, Montella yönetiminde oynanan maçlarda istikrarlı bir yapı kurulmaya çalışıldığı görülüyor. İtalyan teknik adamla birlikte milliler, daha dengeli bir oyun anlayışı benimserken, Paraguay karşısında özellikle hızlı hücum organizasyonları ve orta saha presi ön plana çıkacak.

A Milli Takım’ın muhtemel kadrosu şu şekilde şekilleniyor:

Muhtemel 11:

Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem

Bu kadro yapısında özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun oyun kurucu rolü, Arda Güler’in yaratıcı katkısı ve kanat oyuncularının hız avantajı dikkat çekiyor. Savunma hattında ise Abdülkerim Bardakcı ve Ozan Kabak ikilisinin uyumu kritik önem taşıyor.

Paraguay cephesinde ise turnuvadaki ilk maçta alınan ağır mağlubiyetin ardından toparlanma hedefi bulunuyor. Güney Amerika temsilcisi de sahaya tam kadro çıkacak ve fizik gücüne dayalı oyun planıyla Türkiye karşısında direnç göstermeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE PARAGUAY İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konuların başında Türkiye Paraguay ilk 11'ler açıklandı mı? sorusu geliyor. Resmi kadrolar maç saatine yakın kesinlik kazanacak olsa da, teknik ekiplerin sahaya süreceği muhtemel dizilişler büyük ölçüde netleşmiş durumda.

A Milli Takım’da Montella’nın sahaya 4-2-3-1 formasyonuna yakın bir düzenle çıkması bekleniyor. Bu sistemde:

Kalede Uğurcan Çakır

Savunmada Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Orta sahada İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu

Hücum hattında Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Forvette ise Kenan Yıldız yer alması öngörülüyor.

Paraguay cephesinde ise 4-4-2 veya 4-2-3-1 arasında değişebilecek bir yapı bekleniyor. Güney Amerika ekibi, özellikle Almirón ve Sanabria üzerinden hücum üretmeye çalışacak.

Paraguay muhtemel 11:

Gill, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Cubas, Gómez, Almirón, Mauricio, Enciso, Sanabria

Türkiye açısından bakıldığında bu karşılaşma, sadece grup puan durumu açısından değil, aynı zamanda moral ve oyun kimliği açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle ilk maçtaki mağlubiyetin ardından alınacak bir galibiyet, turnuva dengelerini yeniden şekillendirebilir.