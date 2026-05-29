Türkiye Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda, Türkiye Makedonya maçı şifresiz yayınlanacak mı?

“ Türkiye Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?” sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye - Makedonya mücadelesi için geri sayım sürerken, maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor ve karşılaşmanın ücretsiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyor.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık karşılaşması olan Türkiye - Kuzey Makedonya, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olması, maça olan ilgiyi daha da artırırken, taraftarlar yayın saati ve kanal bilgilerini yakından takip ediyor.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesi ATV üzerinden Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın imkânı sunulacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 01 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Kuzey Makedonya, milli takımın son durumunu görmek açısından önemli bir hazırlık sınavı olacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.30’da başlayacak. A Milli Takım’ın sahaya çıkacağı bu önemli hazırlık karşılaşması, akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Kuzey Makedonya İstanbul’da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, taraftarlara milli takımın yeni dönem performansını yakından izleme fırsatı sunacak.