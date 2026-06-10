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Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avustralya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak kritik karşılaşmada A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavına Avustralya karşısında çıkacak. Mücadele tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Avustralya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu, milli maç heyecanı yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk mücadelesi olan karşılaşma için geri sayım sürerken, maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Milli heyecanın yaşanacağı mücadele, şifresiz yayın seçeneğiyle geniş kitlelere ulaşacak.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, maç yayınını Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izleyicilerle buluşturacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak canlı izleme imkânı sunulacak.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Avustralya – Türkiye karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü sahne alacak. Maçın tarihi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele Türkiye saati ile 07:00’de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak karşılaşma, milli takımın turnuvadaki performansı açısından büyük önem taşıyor.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avustralya ile Türkiye arasındaki Dünya Kupası maçı, Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, dev karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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