“ Avustralya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu, milli maç heyecanı yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk mücadelesi olan karşılaşma için geri sayım sürerken, maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Milli heyecanın yaşanacağı mücadele, şifresiz yayın seçeneğiyle geniş kitlelere ulaşacak.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, maç yayınını Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izleyicilerle buluşturacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak canlı izleme imkânı sunulacak.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Avustralya – Türkiye karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü sahne alacak. Maçın tarihi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele Türkiye saati ile 07:00’de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak karşılaşma, milli takımın turnuvadaki performansı açısından büyük önem taşıyor.

AVUSTRALYA – TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avustralya ile Türkiye arasındaki Dünya Kupası maçı, Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, dev karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.