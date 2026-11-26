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Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, Basketbol A Milli Takımı bugün kiminle oynuyor soruları basketbolseverlerin gündeminde. A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de Roma'daki PalaEur'da başlayacak. Maç, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da canlı izlenebilecek.

BASKETBOL A MİLLİ TAKIM BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?

A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün İtalya ile karşılaşacak. Mücadele, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu kapsamında oynanacak.

TÜRKİYE MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

İtalya Türkiye maçı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Maç, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak. S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. S Sport Plus ise internet üzerinden takip edilebiliyor.

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. 2027 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

12 Dev Adam, İtalya maçının ardından 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

Yapıştırdığın metinde maçın yeri yine Bologna, Segafredo Arena yazıyordu. Haberler.com, Karar ve TBF'nin paylaşımına göre maç Roma'daki PalaEur'da oynanıyor, bu yüzden metne Roma'yı yazdım.