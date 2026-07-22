Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL çeyrek final maçı Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finallerinde heyecan doruğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak kritik karşılaşma öncesinde voleybolseverler maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta ve VNL çeyrek final maçı Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda sorularının yanıtları.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'da oynanacak.

Milletler Ligi'nde finale yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelede iki ekip de yarı final bileti almak için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak VNL çeyrek final karşılaşmasının başlama saati TSİ 11.00 olarak açıklandı.

VNL ÇEYREK FİNAL MAÇI TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Kanada çeyrek final karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden de canlı olarak takip etmek mümkün olacak.