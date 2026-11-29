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Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, milli takımı ekran başından desteklemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında. FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye- İzlanda maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak. Karşılaşma TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı, TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 şifresiz yayın yaptığı için milli maç, abonelik gerektirmeden ulusal kanaldan takip edilebilecek. S Sport 2 ve S Sport Plus ise karşılaşmayı abonelerine sunacak.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D-Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Filbox: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

TRT 1 yayınları ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT 2 VE S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney+ üzerinden de izlenebiliyor. S Sport Plus ise internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor ve karşılaşma bu platform üzerinden de takip edilebilecek. S Sport Plus için uydu ya da kablo platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu kanallardan maçı izlemek için ilgili abonelik paketine sahip olunması gerekiyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İzlanda maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlendi. Maç saati ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son bilgilerin kontrol edilmesi faydalı olacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'na ait olan tesis, milli takımların kamp ve maçlarına ev sahipliği yapan modern salonlardan biri olarak biliniyor. Milli takım, bu salonda taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HAKKINDA

FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri, Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Dünya Kupası'na katılacak takımları belirleyen eleme sürecidir. 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, Katar'da düzenlenecek. Elemeler, kulüp sezonu sırasında belirli tarihlerde açılan maç pencerelerinde oynanıyor.

Avrupa elemelerinde takımlar gruplara ayrılarak birbirleriyle iç saha ve deplasman maçları yapıyor. Gruplarda üst sıralarda yer alan takımlar bir sonraki aşamaya ve nihayetinde Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor. Bu nedenle her maçta alınacak galibiyet, turnuva biletine ulaşma yolunda kritik önem taşıyor.

12 DEV ADAM VE İZLANDA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12 Dev Adam lakabıyla biliniyor. Türkiye, 2010 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak tarihi bir başarı elde etmişti. Milli takım, uluslararası turnuvalarda Avrupa'nın güçlü ekipleri arasında gösteriliyor.

İzlanda ise nüfusu küçük olmasına rağmen basketbolda azimli ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken bir ülke. İzlanda Milli Takımı, son yıllarda Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak adından söz ettirmişti. Bu nedenle karşılaşmanın kolay geçmeyeceği değerlendiriliyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Türkiye-İzlanda maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler TRT 1'i tercih edebilir. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii uygulaması ya da S Sport Plus aboneliği ile yayına ulaşabilir. Kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLAR İÇİN BİLGİLER

Karşılaşmayı salonda izlemek isteyen basketbolseverlerin bilet satışlarına ilişkin duyuruları Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor. Milli maçlarda salon girişlerinde güvenlik kontrolleri yapıldığı için taraftarların salona erken saatlerde gelmesi, maçın başlangıcını kaçırmamak açısından faydalı olacak. Ekran başından izleyecek olanlar ise karşılaşmayı TRT 1'den şifresiz olarak takip edebilecek.