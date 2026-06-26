Türkiye gruptan çıktı mı? SON DAKİKA! Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkıyor mu?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle 3-2 kazandı. Ancak Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkıyor mu? sorusunun yanıtı değişmedi. Milli takımımız, galibiyete rağmen gruptan çıkamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Ay-yıldızlı ekip, ABD karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını kazansa da bu sonuç son 32 turu için yeterli olmadı.

Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmada ise Paraguay'a 1-0 mağlup olmuştu. İlk iki maçtan puan çıkaramayan Türkiye, son hafta öncesinde üst tur şansını matematiksel olarak kaybetmişti.

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE GRUPTAN ÇIKIYOR MU?

Dünya Kupası statüsünde puan eşitliği halinde ilk kriter takımların kendi aralarında oynadıkları maçların sonuçları oluyor. Türkiye, olası puan eşitliğinde karşılaşacağı Avustralya ve Paraguay'a mağlup olduğu için ikili averajda iki rakibinin de gerisinde kaldı. Bu nedenle ABD karşısındaki galibiyet, puan hanesine üç puan yazdırsa da üst tur bileti getirmedi.

ABD MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kullanılan kornerde Belharter'ın ortasında Trusty, yaptığı sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler'den Turnuvadaki İlk Gol

Milli takımımızın cevabı gecikmedi. Dakikalar 10'u gösterirken Barış Alper Yılmaz'ın hazırladığı pozisyonda Arda Güler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı. Genç yıldızın golü, Türkiye'nin turnuvadaki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

dakikada gelişen atakta Arda Güler'in pasında Eren Elmalı son çizgiye indi. Eren'in yerden çevirdiği topu Orkun Kökçü yakın mesafeden ağlara göndererek Ay-yıldızlıları 2-1 öne taşıdı.

İkinci yarının hemen başında ABD skora yeniden denge getirdi. 49. dakikada savunmamızın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Berhalter'ın sert şutu ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.

dakikada ABD önemli bir fırsattan da yararlanamadı. Pulisic'ten seken top direğe çarparken, savunmamız tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

Mücadelede uzatma dakikaları oynanırken Türkiye aradığı golü buldu. 90+8. dakikada kaleye gönderilen topu kale önünde tamamlayan Kaan Ayhan, skoru 3-2'ye getirerek A Milli Takım'a galibiyeti kazandırdı.

TÜRKİYE ABD'Yİ YENDİ AMA ELENDİ

Türkiye, ABD karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle turnuvayı galibiyetle tamamladı. Ancak Türkiye ABD'yi yendi ama elendi. İlk iki maçta alınan mağlubiyetler ve ikili averaj dezavantajı nedeniyle Ay-yıldızlı ekip 2026 FIFA Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti.

Ev sahibi ABD ise 6 puanda kalmasına rağmen D Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.