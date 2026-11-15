TÜRKİYE FRANSA İLK 11'LER: Fransa Türkiye ilk 11'ler açıklandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Türkiye ilk 11'ler açıklandı mı? A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Mücadeleyi takip etmeye hazırlanan futbolseverler, Türkiye-Fransa maçında hangi futbolcuların ilk düdükle birlikte sahada olacağını araştırıyor. Türkiye Fransa ilk 11'ler haberimizde.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Bordeaux'da oynanacak kritik mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri merak edilirken, milli takımın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı açıklandı. Peki, Fransa- Türkiye maçının ilk 11'inde kimler var? İşte iki takımın ilk 11'leri…
TÜRKİYE-FRANSA İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?
Evet. Fransa- Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı. A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında Berke Özer'in koruduğu kaleyle sahaya çıkacak. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadığı mücadelede teknik heyetin ilk 11 tercihi de netleşti.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI TÜRKİYE İLK 11'İ
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısındaki ilk 11'i şöyle:
Berke Özer
Zeki Çelik
Merih Demiral
Abdülkerim Bardakcı
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
İsmail Yüksek
Hakan Çalhanoğlu
Can Uzun
Arda Güler
Deniz Gül
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI FRANSA İLK 11'İ
Fransa'nın Türkiye karşısındaki ilk 11'i ise şu isimlerden oluşuyor:
Mike Maignan
Kumbedi
Jérémy Jacquet
Ibrahima Konaté
Diouf
Lucas Da Cunha
Adrien Rabiot
Rayan Cherki
Michael Olise
Bradley Barcola
Kylian Mbappé
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta karşılaşmasında Fransa ile Türkiye, 15 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fransa-Türkiye karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından da takip edebilecek.