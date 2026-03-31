Türkiye en son ne zaman dünya kupasına katıldı?

Milli heyecan dorukta: Türkiye kaç yıldır Dünya Kupası'na gidemiyor? 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde play-off finaline yükselen A Milli Takımımız, tam 24 senelik büyük bir hasreti dindirmek için sahaya çıkıyor.

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI’NA KATILDI?

Türk futbolu için kalplerin tek yürek olduğu, nefeslerin tutulduğu tarihi bir dönemeçteyiz. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, sadece bir maç kazanmak için değil, koca bir neslin hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Bu kritik randevu öncesinde futbolseverlerin arama motorlarında en çok sorguladığı soru ise oldukça duygusal: "Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası’na katıldı?"

2002 RUHU VE UNUTULMAZ GÜNEY KORE - JAPONYA MACERASI

A Milli Takımımız, dünya futbolunun en büyük sahnesinde en son 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, o turnuvada sadece katılımcı olmakla kalmamış, tüm dünyaya Türk futbolunun gücünü ispatlamıştı.

Hakan Şükür’den Hasan Şaş’a, İlhan Mansız’dan Rüştü Reçber’e kadar efsaneleşen bir kadro ile sahaya çıkan Türkiye, yarı finale kadar yükselmiş ve turnuvayı Dünya Üçüncüsü olarak tamamlayarak tarihinin en büyük başarısına imza atmıştı. Ancak o muazzam başarının üzerinden tam 24 yıl geçti. 2002’den sonra düzenlenen 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonlarında milli takımımız ne yazık ki elemeleri geçemeyerek turnuvanın dışında kaldı.

24 YILLIK DÜNYA KUPASI HASRETİNDE SON DURAK: KOSOVA

2002 kuşağının çocukları bugün yetişkin birer birey olurken, yeni nesil taraftarlar ay-yıldızlı bayrağı ilk kez bir Dünya Kupası arenasında görmek istiyor. Vincenzo Montella yönetimindeki "Bizim Çocuklar", bu uzun süreli sessizliği bozmaya çok yakın. Play-off yarı finalinde Romanya'yı eleyerek finale yükselen millilerimiz, Kosova engelini aşması durumunda adını doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası gruplarına yazdıracak.

Bu başarı, sadece sportif bir galibiyet değil, aynı zamanda çeyrek asırlık bir özlemin sona ermesi anlamına geliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi dünya çapındaki yıldızlarımızla bu kez "şeytanın bacağını kırmak" için Priştine'de ter dökeceğiz.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ VE MİLLİ TAKIMIN TARİHİ KARNESİ

Türkiye, futbol tarihinde bugüne kadar yalnızca iki kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi. İlk olarak 1954 yılında İsviçre’de düzenlenen turnuvada yer alan millilerimiz, ikinci ve son katılımını ise yukarıda belirttiğimiz gibi 2002 yılında gerçekleştirdi.

Toplamda oynanan 648 maçlık dev tarihimizde, Dünya Kupası elemeleri her zaman en zorlu virajlar oldu. Ancak Montella yönetimindeki mevcut jenerasyonun yakaladığı ivme, 2026 biletinin çok yakın olduğunu müjdeliyor. Kosova karşısında alınacak bir galibiyet, Türkiye'nin 3. kez dünya sahnesinde yer almasını sağlayacak.

TARİHİ FİNAL NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Milli takımımızın 24 yıllık hasretine son verebileceği Kosova - Türkiye play-off final maçı, 31 Mart Salı günü saat 21:45’te başlayacak. Bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.