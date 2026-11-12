Mücadele sürerken futbolseverler "Türkiye elendi mi?", "Türkiye Uluslar Ligi'nden elendi mi?" ve " Belçika'ya yenilirsek B Ligi'ne mi düşüyoruz?" sorularına yanıt arıyor. İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki son durumu.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye- Belçika maçında Belçika, 2-1 önde. A Milli Takım'ın golünü Arda Güler frikikten kaydetti. Karşılaşma devam ediyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansını daha önce kaybetmişti. A Ligi'nde grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale kalıyor. İlk dört maçını kaybeden Türkiye, kalan iki maçını kazansa bile en fazla 6 puana ulaşabileceği için 7 puandaki İtalya'yı geçemiyor. Bu nedenle milliler kupa yarışının dışında kaldı. Belçika maçındaki asıl mücadele ise A Ligi'nde kalabilmek için.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye'nin maçı bu skorla kaybetmesi halinde puanı sıfırda kalacak ve grup üçüncülüğü ihtimali tamamen ortadan kalkacak. A Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Bu nedenle Belçika karşısında alınacak bir yenilgi, milli takımın B Ligi'ne düşmesi anlamına geliyor.

TÜRKİYE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye'nin beraberliği yakalaması da A Ligi'nde kalmak için yeterli olmayacak. Beraberlik halinde 1 puana ulaşacak milliler, Fransa'yı yense bile en fazla 4 puana çıkabilecek. Bu puan, 6 puandaki Belçika'yı geçmeye yetmeyeceği için Türkiye grubu son sırada tamamlayacak ve B Ligi'ne düşecek.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA ŞANSI NE?

A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma umudunu sürdürebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor. Geri dönüş yapıp Belçika'yı yenmesi halinde Türkiye, 15 Kasım'da Fransa'yı da yenmeli ve Belçika'nın İtalya karşısında puan kaybetmesini beklemeli. Bu senaryoda puanların eşitlenmesi durumunda iki takım arasındaki maçların sonuçları belirleyici olacak. Grubu üçüncü sırada bitiren takım ise A Ligi'nde kalmak için Mart 2027'de B Ligi'nin grup ikincilerinden biriyle play-off oynayacak.

ULUSLAR LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

Belçika maçı öncesinde grupta puan durumu şöyleydi:

1. Fransa: 10 puan

2. İtalya: 7 puan

3. Belçika: 6 puan

4. Türkiye: 0 puan

TÜRKİYE'NİN SON MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, grup aşamasındaki son maçında 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda Fransa'ya konuk olacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.