Türkiye elendi mi, Türkiye Uluslar Ligi’nden elendi mi, Türkiye İtalya’ya yenilirse eleniyor?

Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım'ın grup aşamasındaki performansı, taraftarları endişelendirdi. Grupta kalan maçlar öncesinde " Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde şansı kaldı mı, milliler küme düşer mi, play-off ihtimali var mı?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki son durumu, puan tablosu ve kalan maçlarına dair ayrıntılar haberimizde.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya karşısına çıkan A Milli Futbol Takımımız için bu akşam yalnızca bir maç değil, turnuvanın geri kalanını şekillendirecek kritik bir sınav niteliği taşıyor. Grubun ilk üç maçından puan çıkaramayan ay-yıldızlılar için alınacak sonuç, hem Uluslar Ligi finalleri hem de EURO 2028 elemelerindeki konum açısından belirleyici olacak. Ancak tablo netleşmiş değil: Türkiye henüz Uluslar Ligi'nden elenmiş ya da küme düşmüş durumda bulunmuyor.

GRUPTA SON DURUM

A Milli Takım, Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı zorlu grupta ilk üç maçını kaybetti. Ay-yıldızlılar sahasında Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 yenilirken, Belçika deplasmanında da 3-0 mağlup oldu. İtalya maçı öncesinde grupta Fransa 7 puanla lider, Belçika 6 puanla ikinci, İtalya 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye puansız şekilde son sırada bulunuyordu.

YENİLGİ SENARYOSU: EURO 2028'DE 2. TORBA

Bu akşamki sonuçlar, milli takımın EURO 2028 elemelerindeki kura konumunu doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin İtalya'ya yenilmesi ve aynı gece Belçika'nın Fransa karşısında en az 1 puan alması durumunda, ay-yıldızlıların EURO 2028 elemelerinde 2. torbada yer alacağı matematiksel olarak kesinleşecek. Bu senaryo, milli takımın eleme grubunda daha güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalini artırıyor.

BERABERLİK SENARYOSU: FİNAL UMUDU SÜRER

İtalya deplasmanından beraberlikle dönülmesi halinde ise ay-yıldızlıların Uluslar Ligi finallerine katılma şansı, düşük bir ihtimal de olsa devam edecek. Bu durumda milli takımın kalan maçlardan alacağı sonuçlar ve rakiplerin puan kayıpları büyük önem kazanacak. Bologna'dan alınacak 1 puan, hem moral hem de matematiksel açıdan Türkiye'yi yarışın içinde tutacak.

KÜME DÜŞME SENARYOSU NE?

Taraftarların en çok merak ettiği konu ise milli takımın B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde doğrudan B seviyesine düşmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Ay-yıldızlıların hem grubunu 4. sırada tamamlaması hem de A Ligi'ndeki tüm gruplar arasında puan ve averaj bakımından en kötü iki dördüncüden biri olması durumunda küme düşme gerçekleşecek. Bu nedenle grubu son sırada bitirmek tek başına küme düşmek anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Takım, İtalya mücadelesinin ardından gruptaki son iki maçına kasım ayında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım 2026'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Grubun son maçında ise 15 Kasım 2026'da Fransa deplasmanına gidecek. Bu iki karşılaşma, milli takımın hem grup sıralamasını hem de küme düşme hesaplarını doğrudan belirleyecek.

İTALYA MAÇI NEDEN KRİTİK?

Bologna'daki karşılaşma, Türkiye'nin Uluslar Ligi macerasında dönüm noktası olabilir. Alınacak olumlu bir sonuç, milli takımın grupta son sıradan kurtulma umutlarını artırırken, en kötü dördüncüler arasında yer alma riskini de azaltacak. Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa maçları öncesinde hanesine puan yazdırmak, ay-yıldızlılar için büyük önem taşıyor.

SON DURUM:

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız için kritik gecede tablo endişe verici bir hal aldı. Bologna'da İtalya'ya 1-0 geride kalan ay-yıldızlılar, aynı saatlerde oynanan Fransa-Belçika maçında Belçika'nın 1-0 öne geçmesiyle zor bir duruma düştü. Karşılaşmalar bu skorlarla tamamlanırsa Türkiye, grubu son sırada bitireceğini matematiksel olarak kesinleştirecek.