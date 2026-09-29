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Türkiye elendi mi, Türkiye gruptan çıkabilir mi, Türkiye gruptan nasıl çıkar?

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Türkiye elendi mi, Türkiye gruptan çıkabilir mi, Türkiye gruptan nasıl çıkar?
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Türkiye elendi mi, Türkiye gruptan çıkabilir mi soruları, son maçın ardından milyonlarca taraftarın gündeminde. Grup aşamasında kritik bir virajın eşiğine gelen Ay-Yıldızlılar için tur hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, hangi sonuçlar milli takımı bir üst tura taşır? Güncel puan durumu, kalan maçlar ve tüm ihtimaller haberimizde.

Türkiye'nin gruptaki son performansı, taraftarların aklına tek bir soru getirdi: Türkiye elendi mi? Milli takımın turnuvadaki geleceği, önümüzdeki maçların sonuçlarına ve rakiplerin alacağı skorlara bağlı hale geldi. Türkiye gruptan çıkabilir mi, bunun için kaç puan gerekiyor ve averaj hesabı nasıl işliyor? Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağına dair tüm senaryoları sizin için derledik.

TÜRKİYE İTALYA'YA KAÇ KAÇ YENİLDİ?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya'yı konuk eden A Milli Takım, sahadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bursa'da oynanan karşılaşma, milli takımın grup yolculuğunda önemli bir kırılma noktası oldu. Bu sonucun ardından taraftarlar, "Türkiye İtalya'ya yenilirse ne olur?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Hayır, Türkiye henüz elenmedi. İtalya yenilgisiyle birlikte 3. sıradan 4. sıraya düşen Ay-Yıldızlılar, 0 puanla grubun en altında bulunuyor. Buna karşın önünde oynanacak maçlar bulunduğu için tur şansı matematiksel olarak devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar, milli takımın turnuvadaki kaderini doğrudan belirleyecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmenin yolu, grubu ilk iki sıra içinde tamamlamaktan geçiyor. A Milli Takım kalan tüm maçlarından galibiyetle ayrılırsa ilk iki sırayı garantileyecek. Fransa deplasmanı ya da Fransa karşılaşmasında puan kaybı yaşansa bile, diğer maçların tamamının kazanılması halinde Türkiye yine ilk ikide yer alabilecek.

Buradaki kritik şart ise Belçika ve İtalya karşısında yenilgi almamak. Milli takımın gruptan çıkabilmesi için bu iki rakibe kaybetmeden en az 9 puana ulaşması gerekiyor. Kısacası Ay-Yıldızlılar için her maç artık final niteliği taşıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ'Nİ KAZANAN NE ALIYOR?

A Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale adını yazdırıyor. Bu turda grup liderleri, diğer grupların ikincileriyle rövanşlı maçlarda eşleşiyor. Eşleşmeleri geçen ekipler dörtlü finale kalıyor ve burada şampiyonluk mücadelesi veriliyor.

Turnuvayı zirvede tamamlayan takım kupanın yanı sıra yüklü bir para ödülü kazanıyor. Bunun yanında şampiyon ülke, Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası elemelerinde hedefine ulaşamazsa ek bir play-off şansı elde edebiliyor.

ULUSLAR A LİGİ'NDE 3. VE 4. OLAN TAKIMLARA NE OLUR?

Grup aşamasını üçüncü sırada bitiren takımlar, B Ligi grup ikincileriyle düşme ve yükselme play-off'u oynuyor. Grubun dördüncüsü olan ekip ise herhangi bir maça çıkmadan doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Bu nedenle A Milli Takım için yalnızca tur hesabı değil, A Ligi'nde kalma mücadelesi de büyük önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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