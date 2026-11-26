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Türkiye Dünya Kupası'na katıldı mı, Basketbol Milli Takımı Dünya Kupası'nı garantiledi mi soruları basketbolseverlerin gündeminde. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.

BASKETBOL MİLLİ TAKIMI DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEDİ Mİ?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak grup lideri tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci turda ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı da yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu performansla Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.

DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN KALAN ELEME MAÇLARI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de İtalya'ya konuk oluyor. Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. Milli takım, garantilediği Dünya Kupası biletinin ardından kalan eleme maçlarında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.