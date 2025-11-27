Haberler

Türkiye Bosna Hersek maçı ne maçı, grup maçı mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? Türkiye Bosna Hersek'i yenerse ne oluyor?

Türkiye Bosna Hersek maçı ne maçı, grup maçı mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? Türkiye Bosna Hersek'i yenerse ne oluyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Bosna Hersek, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir mücadelede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen basketbol tutkunları, maçın saatine, hangi kanalda yayınlanacağına ve yayının şifresiz olup olmadığına dair detayları araştırıyor. Ayrıca bu maçın statüsünün ne olduğu—grup maçı mı, hazırlık karşılaşması mı yoksa eleme müsabakası mı—merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bir diğer taraftan, iki takım arasındaki bu mücadele FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgilerini öğrenmek isteyen sporseverler, maçın saatinden yayıncı kuruluşlara kadar tüm ayrıntıları araştırıyor. Bu karşılaşmanın hangi aşamaya denk geldiği ve Türkiye'nin Bosna Hersek karşısında galip gelmesi durumunda turnuva yolunda nasıl bir avantaj sağlayacağı ise gündemde önemli yer tutuyor.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye – Bosna Hersek karşılaşması TRT 1, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, maçı bu platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

S SPORT PLUS FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapan platformlar üzerinden izlenebilmektedir. Yayın, uyumlu cihaz ve uygulamalar üzerinden dijital olarak takip edilebilir.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak olan TRT 1, birçok dijital ve uydu platformunda şu kanal numaralarıyla izlenebilir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz erişilebilir.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Şifreli yayın yapan S Sport kanalı, farklı platformlarda şu kanal numaralarından takip edilebilir:

• Kablo TV: 240

• Tivibu: 73

• Turkcell TV+: 77

• Vodafone TV: 11

S Sport, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişime açıktır.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadele 27 Kasım Perşembe günü oynanacaktır.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki bu önemli maç, İstanbul'da bulunan TBF Development Center sahasında gerçekleştirilecektir.

Türkiye Bosna Hersek maçı ne maçı, grup maçı mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? Türkiye Bosna Hersek'i yenerse ne oluyor?

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 ELEMELERİNDE BOSNA HERSEK'İ AĞIRLAYACAK

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri, 27 Ağustos–12 Eylül 2027 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek. Turnuvanın kura çekimi ise Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 4. torbadan dahil olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme etabından gelecek rakip (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile eşleşti.

GRUPLARDA SON DURUM

Kura çekimi sonrası oluşan grup dağılımı şöyle:

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi

C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya/İsviçre/Ukrayna)

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi

G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

ELEMELERİN İLERLEYİŞİ

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükselerek I, J, K ve L gruplarında mücadele edecek. Bu aşamada da ilk üçte yer alan ülkeler FIBA 2027 Dünya Kupası bileti elde edecek.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

A Erkek Milli Basketbol Takımımızın ilk tur karşılaşmaları şu şekilde:

27 Kasım 2025 – Perşembe

Türkiye – Bosna Hersek

30 Kasım 2025 – Pazar

A Ön Eleme Grubu İkincisi – Türkiye

27 Şubat 2026 – Cuma

Sırbistan – Türkiye

2 Mart 2026 – Pazartesi

Türkiye – Sırbistan

2 Temmuz 2026 – Pazar

Bosna Hersek – Türkiye

5 Temmuz 2026 – Çarşamba

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.