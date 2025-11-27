Türkiye Bosna Hersek maçı ne maçı, grup maçı mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? Türkiye Bosna Hersek'i yenerse ne oluyor?

Bir diğer taraftan, iki takım arasındaki bu mücadele FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgilerini öğrenmek isteyen sporseverler, maçın saatinden yayıncı kuruluşlara kadar tüm ayrıntıları araştırıyor. Bu karşılaşmanın hangi aşamaya denk geldiği ve Türkiye'nin Bosna Hersek karşısında galip gelmesi durumunda turnuva yolunda nasıl bir avantaj sağlayacağı ise gündemde önemli yer tutuyor.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye – Bosna Hersek karşılaşması TRT 1, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, maçı bu platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

S SPORT PLUS FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapan platformlar üzerinden izlenebilmektedir. Yayın, uyumlu cihaz ve uygulamalar üzerinden dijital olarak takip edilebilir.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak olan TRT 1, birçok dijital ve uydu platformunda şu kanal numaralarıyla izlenebilir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz erişilebilir.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Şifreli yayın yapan S Sport kanalı, farklı platformlarda şu kanal numaralarından takip edilebilir:

• Kablo TV: 240

• Tivibu: 73

• Turkcell TV+: 77

• Vodafone TV: 11

S Sport, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişime açıktır.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadele 27 Kasım Perşembe günü oynanacaktır.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki bu önemli maç, İstanbul'da bulunan TBF Development Center sahasında gerçekleştirilecektir.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 ELEMELERİNDE BOSNA HERSEK'İ AĞIRLAYACAK

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri, 27 Ağustos–12 Eylül 2027 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek. Turnuvanın kura çekimi ise Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 4. torbadan dahil olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme etabından gelecek rakip (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile eşleşti.

GRUPLARDA SON DURUM

Kura çekimi sonrası oluşan grup dağılımı şöyle:

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi

C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya/İsviçre/Ukrayna)

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi

G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

ELEMELERİN İLERLEYİŞİ

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükselerek I, J, K ve L gruplarında mücadele edecek. Bu aşamada da ilk üçte yer alan ülkeler FIBA 2027 Dünya Kupası bileti elde edecek.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

A Erkek Milli Basketbol Takımımızın ilk tur karşılaşmaları şu şekilde:

27 Kasım 2025 – Perşembe

Türkiye – Bosna Hersek

30 Kasım 2025 – Pazar

A Ön Eleme Grubu İkincisi – Türkiye

27 Şubat 2026 – Cuma

Sırbistan – Türkiye

2 Mart 2026 – Pazartesi

Türkiye – Sırbistan

2 Temmuz 2026 – Pazar

Bosna Hersek – Türkiye

5 Temmuz 2026 – Çarşamba