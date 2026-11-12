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Türkiye Belçika maçı tek maç mı, rövanşı var mı, Türkiye Belçika ilk maç kaç kaçtı?

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Türkiye Belçika maçı tek maç mı, rövanşı var mı, Türkiye Belçika ilk maç kaç kaçtı?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İzmir'de oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, bu maçın tek maç olup olmadığını ve iki takım arasında daha önce oynanan maçın sonucunu merak ediyor. Futbolseverler, Türkiye Belçika maçının rövanşı olup olmadığını ve ilk maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor.

Türkiye Belçika maçı tek maç değil. UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki takımlar birbiriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor. 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak maç, iki takım arasındaki ikinci karşılaşma, yani rövanş maçı olacak. Ekim ayında Belçika'da oynanan ilk maçı Belçika 3-0 kazanmıştı. İşte Türkiye Belçika maçına ilişkin merak edilenler.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI TEK MAÇ MI?

Hayır, Türkiye Belçika maçı tek maç değil. UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşamasında aynı gruptaki takımlar birbirleriyle iki kez oynuyor. Türkiye ile Belçika da bu kapsamda biri Belçika'da, diğeri Türkiye'de olmak üzere iki kez karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

12 Kasım'da İzmir'de oynanacak karşılaşma, Türkiye ile Belçika arasındaki rövanş maçı. İki takımın ilk maçı Ekim ayında Belçika'da oynanmıştı. Ancak Uluslar Ligi'nin grup aşamasında eleme usulü bir eşleşme bulunmadığı için iki maçın toplam skoruna göre tur atlayan bir takım olmayacak. Her maçın sonucu, grup puan durumuna ayrı ayrı yansıyacak.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

Türkiye ile Belçika arasındaki ilk maç, Belçika'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Liège'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Belçika'nın gollerini 10. ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne, 76. dakikada ise Romelu Lukaku kaydetti.

TÜRKİYE GRUPTA HANGİ TAKIMLARLA OYNUYOR?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika, Fransa ve İtalya ile mücadele ediyor. Ay yıldızlılar, gruptaki ilk maçlarında Fransa ve İtalya'ya da yenilmişti. Bursa'da oynanan İtalya maçını İtalya 4-1 kazanmıştı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Belçika maçının ardından 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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