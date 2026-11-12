Türkiye Belçika maçı kaç kaç, maç bitti mi, Türkiye Belçika maçı CANLI SKOR takibi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Belçika maçı bugün saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma henüz başlamadı. İşte Türkiye Belçika maçının canlı skor bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç daha başlamadı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Türkiye Belçika maçı henüz bitmedi. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Normal süresi 90 dakika olan mücadelenin, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte saat 21.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

TÜRKİYE BELÇİKA CANLI SKOR

Maç daha başlamadı. Karşılaşmanın canlı skor gelişmeleri, goller ve önemli pozisyonlar maç başladıktan sonra haberimize eklenecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, 4A uydu yayınından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, bu kritik mücadelede İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Türkiye Belçika maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Kadrolar, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala, saat 19.00 civarında belli olacak. Kadrolar açıklanana kadar takımların muhtemel 11'leri öne çıkıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK MAÇTA NE YAPTI?

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez 2 Ekim 2026'da Belçika'da karşı karşıya geldi. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Belçika'nın gollerinden ikisini Kevin De Bruyne, birini Romelu Lukaku attı. A Milli Takım, İzmir'deki rövanşta bu mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Belçika maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak. Fransa Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux'da oynanacak.