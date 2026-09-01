Türkiye Almanya maçı ne zaman, Filenin Sultanları Türkiye Almanya çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelesinde gözler çeyrek final karşılaşmasına çevrildi. Filenin Sultanları’nın Almanya ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. Türkiye’nin Almanya karşısındaki çeyrek final mücadelesi, turnuvada yarı finale yükselme yolunda büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE

Trendyol CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu.

Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye Almanya maçı 3 Eylül Perşembe günü oynanacak. Filenin Sultanları, yarı finale yükselmek için Almanya karşısında sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde gözler maçın başlama saatine ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağına çevrildi. Ancak Türkiye Almanya çeyrek final maçının saati ve yayıncı kanalı henüz resmi olarak açıklanmadı.

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA İLE ÇEYREK FİNALDE KARŞILAŞACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 turunda Azerbaycan karşısında etkili bir performans sergileyen Milliler, set vermeden 3-0'lık galibiyete ulaştı. Bu galibiyetle çeyrek finale yükselen Türkiye, bu turda Almanya ile eşleşti.

Filenin Sultanları ile Almanya arasındaki karşılaşma, turnuvada yarı finale çıkacak takımı belirleyecek. Türkiye, güçlü rakibi karşısında kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasının tarihi belli oldu. Türkiye Almanya maçı 3 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Maç saati belli olduğunda karşılaşmanın başlama zamanı da netlik kazanacak.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Türkiye Almanya maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı.

Türkiye Almanya maçının yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri açıklandığında karşılaşmanın hangi platformdan takip edilebileceği de netleşecek.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL İÇİN SAHADA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi amaçlıyor. Azerbaycan karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyetin ardından moral bulan Filenin Sultanları, çeyrek finalde de başarılı bir sonuç almak için mücadele edecek.

Türkiye Almanya çeyrek final maçının saati ve yayın kanalı açıklandığında detaylar belli olacak. Voleybolseverler, 3 Eylül Perşembe günü oynanacak kritik mücadelede Filenin Sultanları'nın yarı final mücadelesini takip edecek.