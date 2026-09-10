Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, Filenin Efeleri Türkiye Almanya voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

Filenin Efeleri, Almanya karşısında önemli bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen sporseverler ise Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden CANLI izlenir? sorularını araştırıyor. İşte Türkiye-Almanya maçının yayın bilgileri...

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası kapsamında Almanya karşısında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Voleybolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Türkiye-Almanya voleybol maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Almanya arasındaki CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası mücadelesi, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Almanya ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye-Almanya maçını televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler, TRT Spor üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek.

TRT SPOR HANGİ KANALDA?

TRT Spor, farklı televizyon platformlarında çeşitli kanal numaralarından izlenebiliyor. Türkiye-Almanya karşılaşması öncesinde TRT Spor'un platformlardaki kanal bilgileri şöyle:

• Digiturk: 86. kanal

• D-Smart: 86. kanal

• Kablo TV: 133. kanal

• Tivibu: 85. kanal

• Turkcell TV+: 70. kanal

Kanal numaralarında platformlara bağlı olarak değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Türkiye-Almanya voleybol maçını internet üzerinden takip etmek isteyen sporseverler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneğinden karşılaşmayı izleyebilir. Böylece mücadele televizyonun yanı sıra internet üzerinden de takip edilebilir.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Almanya arasındaki CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası karşılaşması, Cluj-Napoca'daki BTarena'da oynanacak. Mücadele, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

FİLENİN EFELERİ ALMANYA KARŞISINDA

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, maç saatinde TRT Spor ekranlarından mücadeleye ulaşabilecek. Türkiye-Almanya maçının yayın programında değişiklik olması halinde güncel bilgiler ilgili yayıncı kuruluş tarafından duyurulacak.