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Kuru çiçek bamya pazarda gramla satılıyor: "Hızır’ın cebinden düşen bamya"

Kuru çiçek bamya pazarda gramla satılıyor: 'Hızır’ın cebinden düşen bamya'
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Amasya’nın tescilli çiçek bamyasının kurusu pazarda gramla satılıyor.

Amasya'nın tescilli çiçek bamyasının kurusu pazarda gramla satılıyor. 100 gram kuru bamyanın 300 TL'den satıldığı yörede halk bu sebzeyi "Hızır'ın cebinden düşen bamya" olarak değerli görüyor.

Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar ipe dizilerek kurutuluyor. Yaşı pazarda, kurusu ise askıda yıl boyunca alıcı bulabiliyor. Amasya semt pazarında bugünlerde kurusunun kilosu 3 bin TL, yaşının kilosu ise 300 TL'den satılıyor. Kurusu 100'er gram halinde satılarak daha fazla ilgi çekiyor.

Konya ve Kayseri'de baş yemek

Coğrafi işaretli çiçek bamyadan ilde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip pazarlandığı Konya ve Kayseri gibi illerde önemli miktarda tüketiliyor.

"Hızır'ın cebinden düşen bamya"

Bamyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten pazar esnafı Metin Kantarcı, "Hızır'ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram halinde alıyorlar" dedi.

"Emeğimizin karşılığını alıyoruz"

Bu yıl bereketli bir sezonun sonuna doğru yaklaştıklarını anlatan Boğaköy'den Ali Özçelik, "Bu yıl bamya ekmeyi tercih etmiştim. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği'nin de özen istediğini anlatan Güven Ürgüp, "Her hatun bamya pişirmeyi beceremez. Ama bizim hatun bunun ustasıdır. Bol ekşilisi güzeldir. Her derde devadır" şeklinde konuştu.

Ayten Ürgüp ise şifa kaynağı bamyayı severek tükettiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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