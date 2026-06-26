Türkiye ABD maç bitti mi, kaç kaç bitti, Türkiye ABD MAÇ SONUCU?

Türkiye ABD maç bitti mi, kaç kaç bitti? A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynadığı mücadelede futbolseverlere yüksek tempolu ve bol pozisyonlu bir karşılaşma izletiyor. Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da hücum futbolunu tercih ederken, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren skor tabelası sık sık değişti. Mücadele Türkiye saati ile (TSİ) 05.00'te başladı ve haberin hazırlandığı an itibarıyla ikinci yarıda oynanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE ABD MAÇ BİTTİ Mİ?

Mücadelede uzatma dakikaları oynanırken 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın kaydettiği golle Türkiye 3-2 öne geçti. Karşılaşmada son düdük henüz çalmadı ve kalan dakikalarda skor değişebilir.

TÜRKİYE ABD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşma henüz tamamlanmadığı için Türkiye ABD maçı kaç kaç bitti sorusunun kesin bir yanıtı bulunmuyor.

Ancak haberin güncellendiği an itibarıyla skor:

Türkiye 3 - 2 ABD

Karşılaşmadaki goller şu şekilde:

2. dakika: Auston Trusty (ABD)

10. dakika: Arda Güler (Türkiye)

31. dakika: Orkun Kökçü (Türkiye)

48. dakika: ABD'nin beraberlik golü

90+8. dakika: Kaan Ayhan (Türkiye)

Kaan Ayhan'ın uzatma dakikalarında kaydettiği gol, Milli Takım'a kritik avantajı getirirken karşılaşmada son düdük henüz gelmedi

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile ABD arasındaki mücadele Los Angeles Stadı'nda oynanıyor.

Karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 05.00'te başladı.

Mücadele başladığı andan itibaren yüksek tempoya sahne olurken, ilk yarıda üç gol kaydedildi. İkinci yarıda da gol perdesi erken açılırken karşılaşma son anlarına doğru büyük heyecan içerisinde devam ediyor.

Futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip ederken, maçın sonucu karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kesinlik kazanacak. Haberin hazırlandığı an itibarıyla karşılaşma tamamlanmamış olup, iki takım da sahada galibiyet için mücadelesini sürdürüyor.