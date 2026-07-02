Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda Beşiktaş’tan basketbolcu var mı, Basketbol takımında kaç tane Beşiktaşlı basketbolcu var?

Basketbolseverler, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın güncel kadrosunda Beşiktaş forması giyen oyuncuların bulunup bulunmadığını araştırıyor. "Milli takımda Beşiktaşlı basketbolcu var mı?" ve "Kaç Beşiktaşlı oyuncu kadroya çağrıldı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosundaki Beşiktaşlı basketbolcular ve güncel kadroya dair merak edilen tüm detaylar.

A ERKEK MİLLİ TAKIM KADROSU

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

TEKNİK KADRO

• Nedim Yücel – Genel Menajer

• Ergin Ataman – Başantrenör

A ERKEK MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE KULÜPLERİ

• Adem Bona (Philadelphia 76ers)

• Alperen Şengün (Houston Rockets)

• Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

• Cedi Osman (Panathinaikos)

• Emre Melih Tunca (Türk Telekom)

• Ercan Osmani (Anadolu Efes)

• Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

• Furkan Korkmaz (Tofaş)

• Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

• Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

• Onuralp Bitim (Fenerbahçe)

• Ömer Faruk Yurtseven (RealMadrid)

• Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

• Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

• Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)

• Yiğit Arslan (Trabzonspor)

• Yiğit Onan (Manisa Basket)

• Yiğitcan Saybir (Tofaş)