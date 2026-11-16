UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubu 6 maçta 6 yenilgiyle puansız olarak son sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenildi. Bu sonucun ardından "Türkiye A Ligi'nden düştü mü?" ve "Türkiye B Ligi'ne mi düşecek?" soruları gündeme geldi.

Türkiye'nin küme düşüp düşmediği henüz kesinleşmedi. Milli Takım'ın akıbeti, bu akşam oynanacak Yunanistan - Sırbistan maçının sonucuna bağlı.

TÜRKİYE A LİGİ'NDEN DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye, A Ligi'nden henüz resmi olarak düşmedi. Ancak Milli Takım'ın doğrudan B Ligi'ne düşme ihtimali oldukça yüksek. Türkiye'nin akıbeti, 16 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak Yunanistan - Sırbistan maçının ardından netlik kazanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME KURALI NASIL?

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni formatında A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlar kendi aralarında karşılaştırılıyor. Bu dört takım arasında en kötü dereceye sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki takım ise B Ligi gruplarının ikincileriyle A/B play-off maçı oynuyor.

GRUPLARIN SON SIRASINDAKİ TAKIMLAR KİMLER?

A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan takımların durumu şöyle:

1. Grup: Türkiye (0 puan, averaj -11, attığı gol 4)

2. Grup: Sırbistan (0 puan, averaj -7, bir maçı eksik)

3. Grup: Çekya (0 puan, averaj -11). Türkiye'den daha az gol attığı için doğrudan küme düşen ilk takım oldu.

4. Grup: Galler (3 puan). Play-off oynamayı garantiledi.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA ŞANSI VAR MI?

Türkiye'nin doğrudan küme düşmekten kurtulup play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan'a en az 5 farkla yenilmesi gerekiyor. Sırbistan'ın 5 ya da daha fazla farkla kaybetmesi halinde averajı -12 veya daha kötü olacak ve Türkiye'nin gerisine düşecek. Bu durumda Türkiye, A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı elde edecek. Sırbistan'ın yenilmemesi ya da 4 veya daha az farkla yenilmesi halinde ise Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşecek.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Yunanistan - Sırbistan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma, Yunanistan'ın Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda yapılacak.

FRANSA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda Fransa'ya 2-1 yenildi. Fransa'nın gollerinden ilkini 49. dakikada Barcola'nın şutunda topun Emirhan Topçu'ya çarparak ağlara gitmesiyle bulundu. Fransa, 80. dakikada Junior Kroupi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Türkiye'nin tek golünü ise 90. dakikada Arda Güler'in kornerinde kafayla Abdülkerim Bardakcı attı.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SONUÇLARI

Milli Takım, Uluslar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamını kaybetti:

Türkiye 0-1 Fransa

Türkiye 1-4 İtalya

Belçika 3-0 Türkiye

İtalya 3-1 Türkiye

Türkiye 1-2 Belçika

Fransa 2-1 Türkiye