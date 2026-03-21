Türkan Şoray öldü mü, yaşıyor mu? Türkan Şoray kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray hakkında ortaya atılan iddialar, hayranlarını endişelendirdi. Türkan Şoray öldü mü, yaşıyor mu? Usta oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi yeniden merak konusu olurken, sanatçının bilinmeyen yönleri ve kariyerine dair detaylar araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

TÜRKAN ŞORAY ÖLDÜ MÜ?

Türkan Şoray hakkında “öldü” yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Usta sanatçı hayattadır.

TÜRKAN ŞORAY YAŞIYOR MU?

Türkan Şoray yaşamını sürdürmektedir ve Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak anılmaya devam etmektedir.

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olup oyuncu, senarist, yönetmen ve yazardır. “Sultan” lakabıyla tanınan sanatçı, 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncularından biri olmuştur. Yeşilçam’ın “Dört Yapraklı Yonca” olarak anılan önemli kadın oyuncularından biri olan Şoray, kariyeri boyunca sayısız ödül kazanmış ve 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı almıştır.

TÜRKAN ŞORAY KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1945 doğumlu olan Türkan Şoray, 80 yaşındadır.

TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde doğmuştur.

TÜRKAN ŞORAY'IN KARİYERİ

Türkan Şoray sinema kariyerine 1960’lı yıllarda adım atmış ve kısa sürede Yeşilçam’ın en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. 1964 yılında “Acı Hayat” filmiyle ilk Altın Portakal ödülünü kazanmış, ardından birçok yapımda başrol oynayarak büyük bir ün elde etmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Şoray, “Dönüş”, “Azap”, “Bodrum Hâkimi” ve “Uzaklarda Arama” gibi filmlerde yönetmen koltuğuna oturmuştur. 1990’lı yıllarda televizyon dizilerinde de yer alan sanatçı, “İkinci Bahar” ve “Tatlı Hayat” gibi projelerle geniş kitlelere ulaşmıştır. 2018 yılında ise iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle oyunculuğu bıraktığını açıklamıştır.