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Türk Tarih Kurumunun ambleminde hangisi vardır? Türk Tarih Kurumunun ambleminde meşale, defne yaprağı, kitap, kartal var mı?

Türk Tarih Kurumunun ambleminde hangisi vardır? Türk Tarih Kurumunun ambleminde meşale, defne yaprağı, kitap, kartal var mı?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. Türk Tarih Kurumunun ambleminde hangisi vardır?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. Türk Tarih Kurumunun ambleminde hangisi vardır?

TÜRK TARİH KURUMUNUN AMBLEMİNDE HANGİSİ VARDIR?

Meşale

Kartal

Kitap

Defne yaprağı

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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