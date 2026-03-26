Türk tankeri SON DAKİKA! Türk tankerine saldırıldı mı? Personellerin sağlık durumu nasıl?

Karadeniz’de yaşanan son gelişme, denizcilik güvenliği açısından dikkatleri yeniden bölgeye çevirdi. İstanbul Boğazı’nın yaklaşık 15 mil açığında meydana gelen olayda, ham petrol yüklü bir Türk tankerine drone isabet ettiği bildirildi. Olay sonrası acil müdahale ekipleri hızla bölgeye yönlendirilirken, olayın niteliğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Peki, Türk tankerine saldırıldı mı? Personellerin sağlık durumu nasıl? Detaylar...

TÜRK TANKERİ SON DAKİKA!

Karadeniz açıklarında seyir halinde bulunan ALTURA isimli ham petrol tankeri, beklenmedik bir şekilde drone isabetine uğradı. Rusya’dan aldığı yükle yoluna devam eden ve yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıdığı belirtilen tanker, İstanbul Boğazı’na yaklaşırken büyük bir tehlike atlattı.

İlk bilgilere göre, drone çarpmasının ardından gemide şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle özellikle köprü üstünde ve güvertede hasar oluştu. Ayrıca makine dairesinin zarar gördüğü ve geminin su almaya başladığı ifade edildi.

Bu gelişme, hem deniz trafiği hem de çevresel güvenlik açısından kritik bir durum olarak değerlendiriliyor.

TÜRK TANKERİNE SALDIRILDI MI?

Olayın ardından kamuoyunda en çok merak edilen başlık, yaşanan durumun bir saldırı olup olmadığı oldu. Drone isabeti doğrulanmış olsa da, olayın kasıtlı bir saldırı mı yoksa farklı bir senaryonun sonucu mu olduğu netleşmiş değil.

Yetkili kurumlardan yapılan ilk değerlendirmelerde, olayın tüm yönleriyle incelendiği ve teknik analizlerin sürdüğü bildirildi. Özellikle Karadeniz’deki mevcut jeopolitik hassasiyetler nedeniyle, bu tür olayların çok boyutlu ele alındığı ifade ediliyor.

Resmi makamların açıklamaları, olayın uluslararası boyuta taşınıp taşınmayacağını belirleyecek en kritik unsur olarak görülüyor.

NENE HATUN GEMİSİ

Olayın ardından Türkiye’nin en gelişmiş deniz acil müdahale platformlarından biri olan Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, hızla bölgeye sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bu gemi, büyük çaplı deniz kazalarına müdahalede stratejik bir rol üstleniyor.

Nene Hatun Gemisi, çok yönlü operasyon kabiliyeti sayesinde sadece kurtarma değil, aynı zamanda yangın söndürme, sağlık hizmeti ve çevre koruma görevlerini de aynı anda yürütebiliyor.

Geminin sahip olduğu teknik donanım, özellikle petrol taşıyan tankerlerde yaşanabilecek krizlere müdahale için kritik önem taşıyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Drone isabetinin ardından yapılan acil yardım çağrısı üzerine ekipler hızla organize oldu. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve ilgili denizcilik birimleri koordineli şekilde olay yerine yönlendirildi.

Bölgede yürütülen çalışmaların temel amacı, gemideki hasarın kontrol altına alınması ve daha büyük bir riskin önlenmesi olarak öne çıkıyor. Özellikle petrol sızıntısı ihtimali, ekiplerin en hassas şekilde yaklaştığı konular arasında yer alıyor.

Müdahalenin dikkatle ve kontrollü şekilde sürdürüldüğü, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildiriliyor.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayın en kritik başlıklarından biri de gemi personelinin durumu oldu. Yapılan ilk açıklamalara göre, tankerde bulunan 27 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.