Türk sinema tarihinin dram ve komedi filmlerinde "babacan patron" figürü ile özdeşleşmiş Hulusi Kentmen'in oyunculuktan önceki mesleği nedir?

A:Asker

B: Doktor

C: Pilot

D: Öğretmen

Cevap : A