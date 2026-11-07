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Türk Hava Yolları ilk uluslararası uçuşunu 12 Şubat 1947'de hangi şehre gerçekleştirmiştir?

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Türk Hava Yolları ilk uluslararası uçuşunu 12 Şubat 1947'de hangi şehre gerçekleştirmiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye tarihine ilişkin sorular, ekran başındaki izleyicilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına Türk havacılık tarihiyle ilgili bir soru çıktı. İzleyiciler, Türk Hava Yolları'nın 12 Şubat 1947'de ilk uluslararası uçuşunu hangi şehre gerçekleştirdiğini araştırmaya başladı.

Türk Hava Yolları, ilk uluslararası uçuşunu 12 Şubat 1947'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdi. Ankara'dan kalkan uçak, İstanbul aktarmalı olarak Atina'ya ulaştı. Bu sefer, Türk sivil havacılığının yurt dışına açılan ilk adımı olarak tarihe geçti. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

TÜRK HAVA YOLLARI İLK ULUSLARARASI UÇUŞUNU 12 ŞUBAT 1947'DE HANGİ ŞEHRE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR?

A) Roma

B) Paris

C) Atina

D) Londra

Doğru cevap: C) Atina
TÜRK HAVA YOLLARI'NIN İLK ULUSLARARASI UÇUŞU

Türk Hava Yolları'nın ilk uluslararası seferi 12 Şubat 1947'de Ankara İstanbul Atina hattında yapıldı. O dönemde Devlet Hava Yolları adıyla hizmet veren kuruluş, bu seferle birlikte yurt dışı uçuşlarına başladı. Komşu ülke Yunanistan'ın başkenti Atina, Türk sivil havacılığının ilk uluslararası durağı oldu. Sonraki yıllarda Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi şehirler de uçuş ağına eklendi.

TÜRK HAVA YOLLARI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Hava Yolları, 20 Mayıs 1933'te Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Yolları İşletmesi adıyla kuruldu. Kuruluş, ilk yıllarında 5 uçaklık küçük bir filoyla yalnızca iç hatlarda hizmet verdi. 1956 yılında Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı adını alan şirket, bugün dünyanın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketlerinden biri.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Roma: İtalya'nın başkenti Roma, Türk Hava Yolları'nın bugün düzenli sefer düzenlediği Avrupa şehirlerinden biri. Ancak şirketin ilk uluslararası uçuşu bu şehre yapılmadı.

Paris: Fransa'nın başkenti Paris, Türk Hava Yolları'nın en yoğun Avrupa hatlarından biri. Ancak şirketin ilk yurt dışı seferi Paris'e değil Atina'ya gerçekleştirildi.

Londra: İngiltere'nin başkenti Londra da Türk Hava Yolları'nın önemli uluslararası destinasyonları arasında yer alıyor. Ancak 1947'deki ilk uluslararası uçuşun durağı Londra değildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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