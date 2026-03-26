Türk gemisi vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Türk gemisi drone (İHA) olayı nedir?

Türk gemisi vuruldu mu, kim vurdu? İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait ham petrol tankeri Altura, Rusya’dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı’na 14 mil kala saldırıya uğradı. HaberDenizde’den Çelik Çelikyaman’ın aktardığı bilgilere göre, gemi hem drone (İHA) hem de insansız deniz aracı (İDA) ile hedef alındı. Türk gemisi drone (İHA) olayı nedir? Detaylar...

Tankerin köprüsünde patlama meydana geldiği ve geminin su almaya başladığı bildirildi. Saldırı sonrası gemiden yardım çağrısı yapılırken, Kıyı Emniyeti’ne ait ekipler olay yerine doğru hareket etti. Gemide toplam 140 bin ton petrol ve 27 Türk mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Bu bilgiler ışığında, Türk gemisinin saldırıya uğradığı yönündeki iddialar doğrulanmış olsa da, olayla ilgili detaylı bilgiler ve sorumlular hakkında henüz net açıklamalar bulunmamaktadır.

Saldırının detaylarında öne çıkan unsur, Altura tankerinin hem insansız hava aracı (İHA) hem de insansız deniz aracı (İDA) ile vurulmuş olmasıdır. Geminin köprüsünde meydana gelen patlama, bu insansız sistemlerin etkisiyle gerçekleştiği düşünülmektedir.

Olay sonrası gemiden yapılan yardım çağrısı, Kıyı Emniyeti ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesiyle yanıt bulmuştur.

Bu bağlamda, Türk gemisi drone (İHA) olayı, modern insansız sistemlerin deniz hedeflerine yönelmiş bir saldırı biçimi olarak değerlendirilmektedir.