Türk gemisi vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Türk gemisi drone (İHA) olayı nedir?
Türk gemisi vuruldu mu, kim vurdu? İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait Altura isimli ham petrol tankeri, Rusya’dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı’na yaklaşırken drone isabet etti. Geminin hem drone (İHA) hem de insansız deniz aracı (İDA) ile hedef alındığı belirtilirken, köprüde patlama meydana geldiği ve geminin su aldığı bildirildi. Peki, Türk gemisi drone (İHA) olayı nedir? Detaylar haberimizde.

TÜRK GEMİSİ VURULDU MU?

Tankerin köprüsünde patlama meydana geldiği ve geminin su almaya başladığı bildirildi. Saldırı sonrası gemiden yardım çağrısı yapılırken, Kıyı Emniyeti’ne ait ekipler olay yerine doğru hareket etti. Gemide toplam 140 bin ton petrol ve 27 Türk mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Bu bilgiler ışığında, Türk gemisinin saldırıya uğradığı yönündeki iddialar doğrulanmış olsa da, olayla ilgili detaylı bilgiler ve sorumlular hakkında henüz net açıklamalar bulunmamaktadır.

TÜRK GEMİSİ DRONE (İHA) OLAYI NEDİR?

Saldırının detaylarında öne çıkan unsur, Altura tankerinin hem insansız hava aracı (İHA) hem de insansız deniz aracı (İDA) ile vurulmuş olmasıdır. Geminin köprüsünde meydana gelen patlama, bu insansız sistemlerin etkisiyle gerçekleştiği düşünülmektedir.

Gemideki 27 kişilik Türk mürettebatın güvenliği ve geminin taşıdığı 140 bin ton petrol nedeniyle olay, denizcilik ve güvenlik açısından kritik bir durum oluşturmuştur. Olay sonrası gemiden yapılan yardım çağrısı, Kıyı Emniyeti ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesiyle yanıt bulmuştur.

Bu bağlamda, Türk gemisi drone (İHA) olayı, modern insansız sistemlerin deniz hedeflerine yönelmiş bir saldırı biçimi olarak değerlendirilmektedir.

Dilara Yıldız
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın

Türkiye'den savaşın seyrini değiştiren adım! Ankara açık açık uyarmış
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak

Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

Bu görüntüyü affetmediler!

Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı