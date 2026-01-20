Türk Bayrağı'na saldıranlar kim, bayrağı kim indirdi? Türk Bayrağı'na saldırı nerede, hangi sınır kapısında oldu?

Suriye sınırında terör örgütü destekçileri tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösteren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayın milletin huzurunu bozmayı amaçlayan açık bir provokasyon olduğunu ifade etti. Duran, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve kutsal değerlerine yönelen her türlü tehdidin, kimden gelirse gelsin en güçlü şekilde karşılık göreceğini vurguladı.

DURAN'DAN BAYRAK SALDIRISINA SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye sınır hattında terör örgütü destekçileri tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert ifadelerle karşılık verdi. Duran, bu saldırının yalnızca bir sembole değil, doğrudan milletin birlik ve huzuruna yöneldiğini vurguladı.

"AÇIK VE BİLİNÇLİ BİR PROVOKASYON"

Açıklamasında terörle mücadelede son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Duran, Türk bayrağına yönelik bu çirkin girişimin kasıtlı bir provokasyon olduğunun altını çizdi. Duran, milli değerlere yönelik her saldırının, Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef aldığını belirtti.

"HER TEHDİDE EN KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLİR"

İletişim Başkanı Duran, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve kutsal değerlerine yönelen hiçbir tehdidin karşılıksız kalmayacağını ifade ederek, bu tür eylemleri planlayan ve uygulayanların hukuk ve güvenlik güçleri karşısında gereken cevabı alacağını vurguladı.

NUSAYBİN'DE PROVOKATİF TOPLANMA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen terör örgütü destekçileri, kamu düzenini hedef alan provokatif bir eyleme girişti. Toplanan grup, milli değerleri hedef alan davranışlarıyla dikkat çekti.

TÜRK BAYRAĞI HEDEF ALINDI

Yaşanan olayda, kalabalık içerisindeki bazı kişiler Türk bayrağına yönelik saldırı teşebbüsünde bulundu. Güvenlik güçleri bölgede tedbirlerini artırırken, olay kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.