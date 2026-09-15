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Türk Alman Üniversitesi kapandı mı?

Türk Alman Üniversitesi kapandı mı?
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Türk Alman Üniversitesi kapandı mı? sorusu, üniversite hakkında son gelişmeleri merak eden öğrenciler ve adaylar tarafından araştırılıyor.

Türkiye'deki üniversitelerle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, “Türk Alman Üniversitesi kapandı mı?” sorusu da gündeme geldi.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPANDI MI?

Sosyal medyada son günlerde “Türk Alman Üniversitesi kapandı mı?” iddiası gündem oldu. Üniversite hakkında yapılan bazı asılsız paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve üniversite adayları, Türk Alman Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Ancak sosyal medyada gündem olan bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPANMADI

Türk Alman Üniversitesi'nin kapandığı yönündeki iddialar doğru değil. Üniversite eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal medya platformlarında yayılan ve herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan paylaşımlar, “Türk Alman Üniversitesi kapandı” şeklindeki yanlış bilginin kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADAKİ ASILSIZ PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Türk Alman Üniversitesi'nin kapandığına ilişkin herhangi bir gelişme olmamasına rağmen sosyal medyada yapılan paylaşımlar, konu hakkında kafa karışıklığı oluşturdu. Özellikle öğrenciler ve üniversite tercihi yapacak adaylar, iddiaların ardından üniversitenin mevcut durumunu merak etmeye başladı.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Türk Alman Üniversitesi, Türkiye ile Almanya arasındaki akademik iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kapatıldığı yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmaması nedeniyle öğrencilerin bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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