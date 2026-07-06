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Tur Rehberi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tur Rehberi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Tur Rehberi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tur Rehberi filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tur Rehberi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tur Rehberi konusu, özeti ve Tur Rehberi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tur Rehberi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tur Rehberi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tur Rehberi filmini izleyecek olanların merak ettiği Tur Rehberi konusu nedir, Tur Rehberi oyuncuları kimler ve Tur Rehberi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TUR REHBERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki Tur Rehberi filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından merak konusu oldu. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden izlemek isteyen sinemaseverler, "Tur Rehberi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte film hakkında merak edilen tüm detaylar.

Tur Rehberi filmi, 2025 yılında vizyona giren yerli komedi yapımları arasında yer alıyor. Eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, vizyona girdiği dönemde sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

TUR REHBERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Hikâyenin geçtiği tur rotaları ve farklı mekânlarda yapılan çekimler, filme dinamik ve renkli bir atmosfer kazandırdı. Bazı sahnelerde İstanbul'un tarihi ve turistik noktaları da kullanıldı.

TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tur Rehberi, hayatını turist gruplarına rehberlik yaparak kazanan bir karakterin başından geçen birbirinden komik ve beklenmedik olayları konu alıyor. Farklı kişiliklere sahip turistlerden oluşan grubunu kontrol altında tutmaya çalışan rehber, yolculuk boyunca yaşanan aksilikler ve sürpriz gelişmeler nedeniyle kendisini birbirinden eğlenceli maceraların içinde buluyor. Film, mizah dolu anlatımıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

TUR REHBERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tur Rehberi filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Cem Gelinoğlu

• Eda Akalın

• Atılgan Gümüş

• Bahar Şahin

• Burak Satıbol

• Selen Domaç

• Hakan Bilgin

• Aslı Bekiroğlu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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