Tunceli’de son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar, kentin içme suyu kaynaklarında ciddi bir bulanıklığa neden oldu. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, şebeke suyunun belirli bir süre boyunca içme ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Peki, Tunceli'de şebeke suyu neden bulanık, neden kullanılamıyor? Tunceli'nin hangi ilçelerinde şebeke suyu kullanılamıyor? Detaylar...

TUNCELİ'DE ŞEBEKE SUYU NEDEN BULANIK, NEDEN KULLANILAMIYOR?

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar içme suyu kaynaklarında bulanıklığa yol açtı. Bu durumun doğrudan doğal koşullardan kaynaklandığı ve geçici olduğu belirtiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Su tamamen berrak hale gelinceye kadar içmeyin, yemek yaparken kullanmayın. Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur."

Yetkililer, bu bulanıklığın suyun kalitesini kısa süreli olarak etkilediğini ve yapılan analizlerin ardından durumun netlik kazanacağını bildirdi. Ayrıca su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

TUNCELİ'NİN HANGİ İLÇELERİNDE ŞEBEKE SUYU KULLANILAMIYOR?

Resmi açıklamada, bulanıklıktan etkilenen bölgeler de açık şekilde belirtildi. Buna göre:

Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında, yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu mahallelerde yaşayan vatandaşların şebeke suyunu içme ve yemek yapımında kullanmamaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yalnızca temizlik ve hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu belirtti.