Haberler

Tunceli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tunceli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Tunceli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tunceli'de okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Tunceli Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, son dakika gelişmeleri eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini netleştirecek.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 3 Şubat Salı günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler Tunceli Valiliği tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

TUNCELİ

3 Şubat Salı Tunceli'de Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 3°C iken gece -2°C'ye kadar düşecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının aralıklarla süreceği Çarşamba günü sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Gündüz 1°C, gece dondurucu bir ayazla -9°C tahmin ediliyor.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü yağışın durmasıyla parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 0°C, gece -10°C dolaylarında seyredecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde Tunceli'de bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz 2°C, gece ise -8°C sıcaklık öngörülüyor.

Tunceli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

Dünyaca ünlü süperstarı Samsunspor'a getiriyor
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı