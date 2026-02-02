Tunceli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 3 Şubat Salı günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler Tunceli Valiliği tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

TUNCELİ

3 Şubat Salı Tunceli'de Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 3°C iken gece -2°C'ye kadar düşecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının aralıklarla süreceği Çarşamba günü sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Gündüz 1°C, gece dondurucu bir ayazla -9°C tahmin ediliyor.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü yağışın durmasıyla parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 0°C, gece -10°C dolaylarında seyredecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde Tunceli'de bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz 2°C, gece ise -8°C sıcaklık öngörülüyor.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.