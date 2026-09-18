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Tuna Portföy kimin, Tuna Portföy sahibi kim, Tuna Portföy ne zaman kuruldu?

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Tuna Portföy kimin, Tuna Portföy sahibi kim, Tuna Portföy ne zaman kuruldu?
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Tuna Portföy kimin, Tuna Portföy sahibi kim? soruları, şirket hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren Tuna Portföy'ün sahibi ve ortaklık yapısı araştırılırken, şirketin kime ait olduğu da gündeme geliyor.

Tuna Portföy sahibi kim, Tuna Portföy kimin? soruları son dönemde yatırım ve finans dünyasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Yatırım fonları ve portföy yönetimi hizmetleriyle dikkat çeken Tuna Portföy'ün sahibi, ortakları ve şirketin faaliyet alanı merak konusu oldu.

TUNA PORTFÖY KİMİN? TUNA PORTFÖY SAHİBİ KİM?

Tuna Portföy kimin, Tuna Portföy sahibi kim? soruları, şirketin faaliyetlerine ilişkin gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., Selçuk Bayraktar ve Lütfü Haluk Bayraktar'ın sahibi olduğu portföy yönetim şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin yönetiminde Selçuk Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı, Haluk Bayraktar ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

TUNA PORTFÖY NE ZAMAN KURULDU?

Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.'nin resmi kuruluş işlemleri Mart 2026 tarihinde tamamlandı. Böylece şirket, portföy yönetimi alanında faaliyet göstermek üzere kurumsal yapılanmasını oluşturdu.

TUNA PORTFÖY SPK FAALİYET İZNİNİ NE ZAMAN ALDI?

Kuruluş sürecinin ardından Tuna Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) faaliyet izni için başvuruda bulundu. Şirket, 24 Haziran 2026 tarihinde portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı alanlarında resmi faaliyet izni aldı.

TUNA PORTFÖY'ÜN YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Şirketin yönetim kadrosunda Selçuk Bayraktar ve Lütfü Haluk Bayraktar öne çıkıyor. Selçuk Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaparken, Lütfü Haluk Bayraktar Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütüyor.

TUNA PORTFÖY HANGİ ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., aldığı faaliyet izni kapsamında portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor. Şirketin faaliyetleri ve sunduğu finansal hizmetler, yatırım dünyasını takip eden vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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