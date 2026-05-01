Tülay Özer neden öldü, Zerrin Özer'in ablası neden öldü, ölüm sebebi ne?

"İkimiz Bir Fidanız" gibi unutulmaz eserlerle hafızalara kazınan usta yorumcu Tülay Özer’den gelen haber, müzik camiasını yasa boğdu. Vefat haberinin duyulmasıyla birlikte arama motorlarında "Tülay Özer neden vefat etti, hastalığı neydi?" başlıkları en çok sorgulananlar arasına girdi. Zerrin Özer'in ablası olarak da tanınan ve Türk Pop Müziği'ne damga vuran isimlerden biri olan Tülay Özer’in son yolculuğuna dair tüm ayrıntıları ve ölüm nedenine dair merak edilenleri sizler için derledik.

TÜLAY ÖZER HAYATINI KAYBETTİ

Müzik dünyasından gelen acı haber, ünlü radyo programcısı ve yapımcı Hakan Eren tarafından duyuruldu. Uzun yıllardır Tülay Özer ile yakın dostluğu bulunan ve pek çok projede birlikte çalışan Eren, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla acı kaybı kamuoyuyla paylaştı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada binlerce taziye mesajı yayınlandı.

HAKAN EREN’DEN DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI

Sanatçının vefatını duyuran Hakan Eren, paylaşımında derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Sabah sabah kötü haber almak… Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Şu anda inanılmaz üzgünüm. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı.”

Eren’in bu ifadeleri, Tülay Özer’in sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda çevresinde ne kadar sevilen bir isim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜLAY ÖZER KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer, 1970'li ve 80'li yılların en popüler seslerinden biriydi. "İkimiz Bir Fidanız", "Hani Söz Vermiştin" ve "Büklüm Büklüm" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, Türk pop müziğinde arabesk öğelerini başarıyla kullanan ilk isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen usta sanatçının ölüm sebebine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, ilerleyen yaşa bağlı komplikasyonlar ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle vefat ettiği tahmin ediliyor. Ailesinden gelecek resmi bilgiler doğrultusunda detaylar netleşecektir.

ZERRİN ÖZER’DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ablasının vefatıyla sarsılan ünlü sanatçı Zerrin Özer, henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı. Birbirlerine olan bağlılıklarıyla bilinen kardeşlerden Tülay Özer, Zerrin Özer’in müzik dünyasına adım atmasında ve kariyerinde en büyük destekçilerinden biri olmuştu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Tülay Özer’in cenaze töreni ve defin yerinin neresi olacağı henüz netleşmedi. Ailesinin yapacağı duyurunun ardından usta sanatçının son yolculuğuna ne zaman ve nereden uğurlanacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Türk müziği, kendine has tarzı ve güçlü sesiyle bir çınarı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.