Tuğyan'ın babası Gürol Gülter ne açıklama yaptı? Gürol Gülter Güllü'nün ölümü ile ilgili ne dedi?

Güncelleme:
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, gözler bu kez kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter'e çevrildi. Tutuklama kararının ardından sessizliğini bozan Gülter'in anlattıkları, olayın perde arkasına dair yeni detayları gündeme taşıdı. Peki, Tuğyan'ın babası Gürol Gülter ne açıklama yaptı? Gürol Gülter Güllü'nün ölümü ile ilgili ne dedi?

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, bu kez kamuoyunun odağı Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter'in sözlerine çevrildi. Kızının tutuklanmasının ardından sessizliğini bozan Gülter, yaşananlara dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. "Yakalanmadan önce beni aradı" sözleriyle yaşanan süreci anlatan Gürol Gülter'in ifadeleri, soruşturmayla ilgili yeni soruları da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜROL GÜLTER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gürol Gülter, katıldığı Habertürk yayınında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanmadan önce kendisini aradığını söyledi. Açıklamasında, kızının annesinin mezarına gittiğini ve ağlayarak kendisiyle konuştuğunu belirten Gülter, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bir babayım, inanmak istemedim. Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo."

Ayrıca kızının mezarlıkta çok ağladığını ifade ederek,

"Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Ağlıyordu, zaten çok ağlıyordu; cenazedeki gibi ağlıyordu."

dediğini aktardı. Gülter, kızına telkinde bulunduğunu ve gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istediğini de vurguladı.

GÜROL GÜLTER KİMDİR?

Gürol Gülter, arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü'nün eski eşi ve Tuğyan Ülkem Gülter'in babasıdır. 1990'lı yıllarda arabesk ve fantezi müzik alanında yapımcı ve prodüktör olarak tanınmıştır. Güllü'nün kariyerinin erken dönemlerinde müzik projelerinde yer almış, boşanmanın ardından sektörden çekilerek uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmüştür.

GÜLLÜ NASIL ÖLDÜ?

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, Yalova'da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından olayın şüpheli bulunması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı ve süreç halen yargı makamları tarafından yürütülüyor.

GÜLLÜ'YÜ KİM ÖLDÜRDÜ?

Yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili nihai kararın, yargılama süreci sonunda mahkeme tarafından verileceği belirtildi.

