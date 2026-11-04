Tuğrul Şan kimdir, eşi Canan Erdaş kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli?

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Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Tuğrul Şan, Canan Erdaş ile hayatını birleştirdi. Ordu'da gerçekleştirilen nikâh törenine Ordu Valisi Muammer Erol'un da katılması, sanatçının evlilik haberini gündeme taşıdı. Uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan Tuğrul Şan'ın yaşamı, kariyeri ve özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğrul Şan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğrul Şan'ın eşi Canan Erdaş kimdir? Detaylar haberimizde.

TUĞRUL ŞAN KİMDİR?

Tuğrul Şan, Türk halk müziği sanatçısıdır. 1948 yılında Ordu'nun Kayadibi köyünde dünyaya gelen Şan, müzik kariyerine 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başladı. Daha sonra Türk Halk Müziği Bölümü'ne geçen sanatçı, 1976 yılından itibaren solo programlarla dinleyicilerin karşısına çıktı.

TRT bünyesinde uzun yıllar görev yapan Tuğrul Şan, özellikle Karadeniz türküleri başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yörelerinden eserleri seslendirdi. Sanatçı, radyo programlarının yanı sıra konserleri ve müzik çalışmalarıyla da tanındı.

TUĞRUL ŞAN KAÇ YAŞINDA?

1948 doğumlu olan Tuğrul Şan, 2026 yılı itibarıyla 78 yaşındadır.

TUĞRUL ŞAN NERELİ?

Tuğrul Şan, Ordu doğumludur. Sanatçı, 1948 yılında Ordu'nun Kayadibi köyünde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Ordu'da geçiren Şan, müzik çalışmalarını ilerleyen yıllarda Ankara ve İstanbul'da sürdürdü.

TUĞRUL ŞAN'IN MÜZİK KARİYERİ

Tuğrul Şan, 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda göreve başladı. 1975 yılında Türk Halk Müziği Bölümü'ne geçen sanatçı, bir yıl sonra solo programlar yapmaya başladı.

1993 yılında İstanbul Radyosu'na tayin olan Şan, 1997 yılına kadar buradaki görevini sürdürdü. Aynı yıl emekli olan sanatçı, uzun süredir hayalini kurduğu müzik okulunu açarak eğitim çalışmalarına yöneldi. Bağlama, gitar, ud, keman ve farklı enstrümanların yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında eğitim faaliyetleri yürüttü.

Yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Tuğrul Şan, TRT repertuvarına kazandırdığı derlemelerle de Türk halk müziğine katkı sağladı.

TUĞRUL ŞAN'IN EŞİ CANAN ERDAŞ KİMDİR?

Tuğrul Şan'ın eşi Canan Erdaş, sanatçının Ordu'da gerçekleştirilen nikâh töreniyle gündeme geldi. Çiftin evlilik haberinin ardından Erdaş'ın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği araştırılmaya başlandı.

Ancak Canan Erdaş'ın mesleği, yaşı ve yaşam öyküsüne ilişkin kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bir biyografik bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Erdaş hakkında doğrulanmamış kişisel bilgileri paylaşmak mümkün değil.