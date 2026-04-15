Tuğçe Aykun kimdir, Tuğçe Aykun Galatasaray’dan kovuldu mu, Tuğçe Aykun görevi neydi?

Galatasaray'da Tuğçe Aykun sürprizi! Kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından adı öne çıkan Tuğçe Aykun'un görevi ve Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmadığı büyük merak uyandırdı. Peki Tuğçe Aykun kim, Galatasaray'daki rolü neydi ve kulüpten kovuldu mu? İşte tüm detaylar...

TUĞÇE AYKUN GALATASARAY’DAN KOVULDU MU?

Sarı-kırmızılı camiada son günlerde yaşanan teknik detayların dışarı sızması krizi, yönetim düzeyinde radikal bir hamleyle sonuçlandı. Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi takımın stratejik bilgilerinin ve maç kadrolarının kamuoyuna sızdırılması iddiaları üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kulüp içerisinde kritik bir görevde bulunan personelle yolların ayrılmasına karar verildi.

Kulüp koridorlarında hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan kararın merkezindeki isim belli oldu. Galatasaray yöneticileri, kadro bilgilerinin sızdırılması süreciyle ilişkilendirilen kulüp çalışanı Tuğçe Aykun’un görevine son verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle birlikte takım içi gizliliği koruma ve Florya’daki sızıntıların önüne geçme konusundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu.