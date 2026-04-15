Haberler

Tuğçe Aykun kimdir, Tuğçe Aykun Galatasaray’dan kovuldu mu, Tuğçe Aykun görevi neydi?

Tuğçe Aykun kimdir, Tuğçe Aykun Galatasaray’dan kovuldu mu, Tuğçe Aykun görevi neydi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuğçe Aykun kimdir, Galatasaray'dan kovuldu mu? Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin ardından adı gündeme gelen Tuğçe Aykun'un kim olduğu, görevinin ne olduğu ve kulüpten ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki Tuğçe Aykun Galatasaray'da hangi görevde bulunuyordu, neden gündemde? İşte Tuğçe Aykun hakkında tüm detaylar...

Galatasaray'da Tuğçe Aykun sürprizi! Kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından adı öne çıkan Tuğçe Aykun'un görevi ve Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmadığı büyük merak uyandırdı. Peki Tuğçe Aykun kim, Galatasaray'daki rolü neydi ve kulüpten kovuldu mu? İşte tüm detaylar...

TUĞÇE AYKUN GALATASARAY’DAN KOVULDU MU?

Sarı-kırmızılı camiada son günlerde yaşanan teknik detayların dışarı sızması krizi, yönetim düzeyinde radikal bir hamleyle sonuçlandı. Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi takımın stratejik bilgilerinin ve maç kadrolarının kamuoyuna sızdırılması iddiaları üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kulüp içerisinde kritik bir görevde bulunan personelle yolların ayrılmasına karar verildi.

Kulüp koridorlarında hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan kararın merkezindeki isim belli oldu. Galatasaray yöneticileri, kadro bilgilerinin sızdırılması süreciyle ilişkilendirilen kulüp çalışanı Tuğçe Aykun’un görevine son verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle birlikte takım içi gizliliği koruma ve Florya’daki sızıntıların önüne geçme konusundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

