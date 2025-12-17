Haberler

Tuğberk Yağız Gülter ne açıklama yaptı? Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter annesini ablasının öldürmesi ile ilgili ne dedi?

Güncelleme:
Güllü'nün ölümünün ardından Tuğberk Yağız Gülter'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Oğlu, annesinin trajik ölümü ve ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in olaya olası dahilliğiyle ilgili neler söyledi? Tuğberk'in dikkat çeken ifadeleri, aile içindeki gerilim ve soruşturmanın detayları sosyal medyada ve haber gündeminde tartışılıyor. Peki, Tuğberk Yağız Gülter ne açıklama yaptı? Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter annesini ablasının öldürmesi ile ilgili ne dedi?

Güllü'nün ani ölümü sonrası gözler ailesine çevrildi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ablası Tuğyan Ülkem Gülter ve yaşanan trajik olayla ilgili yaptığı açıklamalar, olayın perde arkasına dair merakı artırdı. Tuğberk'in sözleri, aile içindeki çatışmalar ve soruşturmanın kritik detayları hakkında yeni ipuçları sunuyor. Güllü'nün ölümüyle ilgili bilinmeyenler ve Tuğberk'in açıklamalarının tüm boyutları gündemde merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade verdi. Olay günü İstanbul'da olduğunu belirten Gülter, annesi ve ablası arasında sık sık tartışmalar çıktığını ancak bu tartışmaların fiziki şiddete dönüşmediğini söyledi. Ayrıca, ablası Tuğyan'ın geçmişte ilişkilerinde aşırı tutkulu bir yapısı olduğunu, "Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi" ifadeleriyle açıkladı.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER ABLASI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan için "Bir kişi için yapabilir" ve "İlişkisi için yapamayacağı şey yoktur" dedi. Tuğberk, ablasının hayatındaki erkekler için çevresindekileri karşısına alabileceğini belirtirken, geçmişte yaşanan olayları ve Tuğyan'ın karakterine dair gözlemlerini de aktardı. Ayrıca, ablasının sık sık yalan söylediğini ve ilişkilerinde menfaat odaklı olduğunu ifade etti: "Ablam çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9'u yalandır."

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER KİMDİR?

Tuğberk Yağız Gülter, arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü'nün oğludur. Annesinin hayatını kaybettiği olay sonrası Yalova Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermiştir. Kendisinin olay günü İstanbul'da olduğu ve soruşturma sürecine aktif olarak katıldığı bilinmektedir.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü, 26 Eylül günü Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak resmi soruşturmalar kapsamında hâlen araştırmalar sürmektedir.

GÜLLÜ'YÜ KIZI MI ÖLDÜRDÜ?

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında Tuğberk Yağız Gülter, ablasının olaya karışıp karışmadığını anlamak için ifade vermiştir. Ancak olayın detayları ve sorumluluk durumları adli süreç tamamlanana kadar netleşmemiştir.

